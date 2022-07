Ebben az évben eddig csak izgalmas Suzuki tesztautók jutottak! Ott volt a Swace, a megújult S-Cross, és most az Across is, a háromból kettő pedig Toyota származék, aminek nagyon jó oka van. Az autógyártókat ugyanis egyre jobban sanyargatják a kibocsátási számok miatt, és bizony a büntetéseket elkerülendő célszerű lejjebb szorítani az adatokat.

A Suzuki erre kimondottan okosan reagált, amikor kötött egy megállapodást a Toyotával, és lényegében átvette a Corolla kombiját és a RAV4-et, majd átlogózva őket piacra dobta. És hogy miért fontos ez? Nos, melyik gyártó az, aki még a büntetési tételeket is a vásárlókra akarja terhelni, amikor már így is az egekben vannak az árak?

Szóval a Suzuki logikus lépést hozott, és mielőtt nevetnénk az árazáson, érdemes belegondolni, hogy mit és miért lépett a japán márka. Túllépve ezen egyébként meg az Across jó autó. Mint ahogy a RAV4 is, a Toyota pedig nagyon jól tudta, hogy ezzel a lépéssel nem csinál magának konkurenciát. Már csak azért sem, mert az ő nevük jobban bejáratott, na meg persze azért is, mert az Acrossból csak ez az egyetlen változat van. Nincs tehát olcsóbb, kevésbé felszerelt. Van az összkerekes plug-in hibrid és kész. A GLX felszereltséget azért a rend kedvéért megnevezték.

Kívülről itt is ugyanúgy dolgoztak rajta kicsit, csakúgy, mint a Swace esetén, hogy azért ne mondhassuk rá, hogy egy az egyben csak átmatricáztak egy Toyotát. Ráadásul az Across még illik is a Suzuki dizájnjai közé, olyan, mint egy szteroidokon nevelt Swift, rendkívül jó kiállású, élekkel teli, komoly hasmagassággal. Mondjuk a fényes körbeműanyag talán nem volt annyira nyerő ötlet, lévén nagyon érzékeny.

Aztán ott a belső. Ez inkább a tízmilliós kategória. Mondjuk manapság mi nem az? Ettől függetlenül minden kényelmes, kézre álló, azt nem mondom, hogy vidám, de húszmillió kifizetése után amúgy sem nevetgélni ülünk be egy autóba, hanem élvezzük a kényelmet, a csendet, a suhanást, az okos megoldásokat.

Abból pedig van bőven, kapunk bele módválasztót, keresztforgalom-figyelős kamerát, digitális műszerfalat (ahol külön figyelhetjük a kWh és a benzinfogyasztást), jó tartású, elöl elektromos üléseket, motoros csomagtérnyitást, mögötte pedig majdnem 500 literes alap és 1,6 köbméteres bővített tárolókapacitást. Nem nagyon kell ide több, esetleg egy panorámatető, hogy hátul kicsit kevésbé legyen jelen a bunkerérzet. Az összeszerelés alapvetően jó, az anyagminőség is, de messze nem prémium (az ülésfűtés kapcsolója és az indexkar roppant hangos), viszont remélhetőleg cserébe tartósak lesznek.

Mérsékelten nagy autóról beszélünk, a 4,7 méteres hossz nem teszi városban sem annyira ügyes-bajossá a manőverezést, a közel 2 tonna ugyanakkor abszolút érződik rajta, az egész nagyon masszív érzetet kelt, ami fokozódik, amint odalépünk a 2,5 literes benzinmotor és a villanymotor 306 lóerős kombinációjának. Sport módba váltva a tekerőgomb pirosra vált, padlózva pedig nyakunkba kapunk mindent, amit csak az Across tud, a CVT pedig szinte huzalon húz minket, és alig 6 másodperc alatt 100-ra katapultálunk.

Az Across viszont nem erről szól. 180 a vége (135-ig lehet neki teljesen elektromos üzemben nyomni), tehát nem az a villogva letolós fajta, inkább a csendben kilométereket gyűjtögető. Tisztán elektromos módban ugyanis 70 kilométert is el lehet vele gurulni, városban napokig közlekedtem vele úgy, hogy egy deci üzemanyagot sem égettem el. De belső égésű motor mégis ott volt, ha kellett! Egyébként a 18 kWh-s akkucsomag töltési ideje otthoni hálózat esetében nagyjából 7-8 óra, oszlopnál meg inkább 3 körül van, ez is bőven megfelelő. A fogyasztást nézve hibridként 5-5,5 között lehetünk, ez több mint korrekt, és ezt még simán lejjebb lehet vinni.

Hogy miért ezt, és ne a RAV4 PHEV változatát válasszuk, arra nem egyszerű válaszolni. A RAV4 konnektoros hibridje alapfelszereltséggel kicsit olcsóbb, Selection szinten viszont már egymillióval több. Ehhez azért tegyük hozzá, hogy várhatóan ennyivel jobban is fogja tartani az árát, és hiába ugyanaz az Across, tíz év múlva ez inkább olyasmi kuriózum lesz, mint a Kizashi. Ami kimondottan vonzó, az a Suzuki által nyújtott garanciafeltételek, ugyan a Toyota 10 évet ad az akkucsomagra, a Suzuki HybridPro+ csomagja a motorra, turbóra, a váltóra, és a hibrid rendszerre 3+10 évet, 200 ezer kilométerig.