Küzd az autóipar, talán soha nem küzdött még ennyire. Olyan láthatatlan kezek szorítják a teljes ágazat torkát, ami mindenkit negatívan érint, és nem úgy tűnik, hogy egyhamar megoldást lehet találni a problémára. Chip, alkatrész- és munkaerőhiány, szigorodó kibocsátási irányszámok, drágulás, akadozó alkatrészellátás. Mindez csak néhány a sok közül.

Az a rossz hírem van, hogy nem jön az arab herceg fehér Lambón, hogy megmentse az európai autóipart, ami jelenleg már ott tart, hogy nem tudja kiszolgálni a vásárlói igényeket, emiatt az új járművek gyártása lelassult, a 6-7 éves használt autók ára pedig kilőtt. És bár tudom, hogy nehéz elhinni, de még mindig akad egy-két jó vétel az újak piacán. Most egy ilyen következik!

Nem fogom mellőzni a közhelyeket. Főleg azt, ami a Ssangyong hazai ismertségéről szól. Egyszerűen nem lehet elmenni mellette, még most is lépten-nyomon szembesülhetünk az elkerekedett szemekkel, amikor ez a közel ötméteres óriás a pimpmobilos tükörfelnijével, sokak számára totálisan idegen márkajelzéssel megjelenik a színen. Pedig itt az ideje, hogy végre megismerjük a Ssangyongot, és a koreaiak tesznek is ezért, hiszen ilyen batárokat gurítanak nekünk Európába.

A Rexton egyébként már viszonylag régóta jelen van az öreg kontinensen, a Mercedes alapokra épülő terep-suv első generációját ráadásul több mint másfél évtizedig tartották életben. A második széria mindössze 5 éve van a piacon, ugyanakkor ezen idő alatt már két faceliftet kapott, ez a mostani a jelentősebb. Határozottabb, gyémánt hatású maszk, LED-fényszórók, és mindezt áthatja egy olyasféle kiállás, mintha minimum az FBI érkezett volna meg vele.

Bármennyire is lehetetlen ezzel a felnivel elhinni róla, ez tényleg egy terepjáró. 22 centis hasmagassággal, létravázas felépítménnyel, és természetesen összkerékhajtással. Persze nehéz mint a sár, terepszögeiben pedig nem összehasonlítható egy kompakt bozótharcossal, de ez semmit nem von le az érdemeiből. Mindemellett igazi családi autó is a maga 7 ülésével, és a Premium felszereltség esetében számos olyan kényelmi extrával, ami sok esetben még drágább vetélytársainál sem egyértelmű.

Oké, kong egy kicsit a bódé, nincs komfortfutómű, van viszont csokibarna steppelt bőr, ameddig a szem ellát, némi kályhaezüsttel fűszerezve, fűthető-szellőztethető elektromos ülések, csapott (szintén fűthető) kormány, digitális műszerfal, hangulatvilágítás az anyós előtt, háromzónás klíma, motoros csomagtérajtó. Nagyon sokáig lehetne sorolni, és még ha az összképet – a felszereltség nevével ellentétben – prémiumnak nem is mondanám, ez a lista komplex, jól eltalált, mellette pedig egy pillanatig sem kell nélkülöznünk.

A Ssangyong a biztonságra is nagy hangsúlyt fektetett, a Tech csomagban adaptív tempomat, sávtartó, holttér- és keresztforgalom figyelő funkció is helyet kapott, ez 349 ezer forintért válható meg, a Premium Plus csomagban pedig a remek minőségű kamerarendszert még 360 fokos nézettel is ellátták. A Rexton figyeli az éberséget, felismeri a táblákat, jelez, ha elindult előttünk a sor, vészfékez, borulást gátol, és nem engedi, hogy a 2,2 tonnás monstrum csak úgy visszaguruljon a lejtőn. Bár még nem vizsgálta az Euro NCAP, sokat elárul, hogy legközelebbi testvére, a Korando 5 csillagot kapott a törésteszten.

A facelifttel a Ssangyong egy kicsit a motort is átdolgozta, igyekeztek némileg faragni a kibocsátási adatokon. A 2,2 literes dízelmotor masszív, odabenn ugyanakkor szinte semmit nem vehetünk észre belőle, annyira le van szigetelve. A négyhengeres, 202 lóerős, 440 Nm csúcsnyomatékú erőforrás 185 km/órás végsebességet biztosít, és ami ennél sokkal jobb, hogy országúton akár 7 liter alá is könnyedén levihetjük a fogyasztását, a 8-9 literes átlag pedig nem valami távoli katalógusadat. A 8 sebességes automata pedig partner mindenben, akár szedjük a lábunkat, akár a városban krúzolunk.

Talán két dolog volt, amivel nem sikerült megbarátkoznom a Rexton esetében, az egyik az elülső kapaszkodó hiánya, a másik pedig a start-stop rendszer bárdolatlansága. Ám ha azt nézzük, hogy 17 millió körül ez az autó ilyen tudással megáll, a Clever változat pedig – még ha nincs is ennyi extrával megszórva - a nagycsaládos támogatással 11,5 millió forintba kerül, továbbá jár még hozzá 5 év vagy 150 ezer kilométer garancia (ami 200 ezer forint fejében megduplázható), azt hiszem ezek az apróságok megbocsáthatóak. A Ssangyong zászlóshajója pedig még úgy is jó parti, hogy nem feltétlenül a legszerencsésebb időpontban került a piacra.