„Ezt vinni fogják!” – állapítottam meg első blikkre az S-Crossról, aminek amúgy nem csak a megújult dizájnja, hanem a marketingje is jó, hiszen szinte mindenki, aki a tesztidőszak alatt szemet vetett rá, friss generációnak gondolta, pedig ez a 2013 óta piacon lévő második széria második faceliftje. Ami egyben a legjobb is eddig. Bizonyítva azt, hogy nem kötelező 6-8 évente, súlyos összegeket felemésztve teljesen új modelleket piacra dobni, ha néhány okos húzással a meglévőből is ki lehet még préselni a maximumot.

Az arányok nemigen változtak, legfeljebb finomodtak. Övvonal felett, oldalról nézve gyakorlatilag ugyanazt látjuk, a varázslat nem itt van, hanem elöl. Na meg persze hátul. A Suzukitól némileg meglepő markánsság jellemző a magasabban húzódó frontra, nagyautós, japános, mintha a Swift orrát kicsit felpumpálták volna. A LED főfényszórók ráadásul alapárasak.

A hunyorogva nézve erősen Toyotás hátsó esetében dekoratív füstüveg rejti el a LED lámpatesteket. Érdekesség, hogy a korai szériás darabokon, mint ezen is, még az Sx4 felirat is szerepel, később már csak az S-Cross marad majd. Az autó hátuljának kialakítása is kellemesre sikerült, talán a foncsorozás minőségén lehetne valamit javítani, illetve a kéderek alatt továbbra is sok levegő marad, így az ajtók nehézkesen csukódnak, ami megszokást igényel.

Az utastérben szembesülhetünk igazán azzal, hogy az S-Cross köntösén kívül olyan nagyon sokat nem változtattak. Túlzás lenne azt állítani, hogy nagyítóval kell keresgélni a különbözőségeket az elődhöz képest, hiszen megkapta a Vitarából is ismert, színes információs kijelzőt a műszerfalra, a pult anyósülés előtti oldalára puha tapintású, lyuggatott borítás került, a középkonzolon pedig a szellőzők és a központi érintő újult meg. És ne feledjük, ez még mindig az alapkivitel! A GL és a GL+ szinten a 7 colos panel jár, tolatókamerával, vezetékes tükrözéssel. Használható, viszonylag gyors, teljesen korrekt rendszer, mérföldekkel jobb a korábbinál. Ennél több ide nem is nagyon kell.

Minden más, tehát a kormány, a kezelőszervek, az ülések maradtak a régiek. A helykínálat továbbra is megfelelő, a 430/1269 literes, ugyan nem síkba dönthető, de legalább duplapadlós csomagtér sem változott.

A Suzuki fokozatosan újította meg az S-Cross-t. Okos döntés, és jól jelzi ezt a már tavaly bevezetett 1,4-es, mild hybrid Boosterjet is. Habár papíron némileg gyengébb (129 LE) a korábbi, 140 lovas változatnál, a villanymotornak hála mégis nyomatékosabb lett (235 Nm). Lágy hibrid lévén ugyan egy métert sem tehetünk meg vele teljesen elektromos módban, de itt nem is ez a cél. Sokkal inkább a kibocsátási mutatók csökkentése volt az indok, ami az autógyártók számára komoly fejtörést okozott, és okoz még mindig, hiszen óriási büntetéseket kockáztatnak, ha nem sikerül lejjebb szorítani az emissziós értékeket.

A szigorú számok szerint a gyorsulás 9-10 másodperc körül van, a vége 190 km/óra, a fogyasztás kevés tiprással 6,5 liter környékén tartható. A hatsebességes manuálissal legalábbis, az automata verza vagy egy literrel szomjasabb. Maga a vezetési érzet a kormányrásegítés mértékével, a váltó kapcsolhatóságával, a kissé pattogós, de az úthibákat jól tűrő futóművel együtt hozza azt a szintet, amit a márkától megszokhattunk, illetve amit ennyiért el is várhatunk.

Hogy mindezt mennyiért kapjuk meg a Suzukitól? Felejtsük el a 4-5 milliós kompakt SUV modelleket, azok már ebben a szegmensben sem léteznek. Viszont ha azt nézzük, hogy az alapváltozat egy sor olyan hasznos pluszt megkapott, ami máshol nem feltétlenül egyértelmű, úgy az akciós 6,1 milliós ár bizony vállalható ajánlat!

Főbb adatok: Hossz 4300 mm Szélesség 1785 mm Magasság 1580 mm Csomagtér mérete 430 liter felhajtott, 1269 liter lehajtott ülésekkel Motor 1373 cm³ , 4 henger 16 szeleppel, 48 voltos enyhe hibrid rendszerrel Váltó Hatsebességes manuális (a tesztelt példányon, de automata is elérhető) Teljesítmény 139 LE Maximális nyomaték

235 Nm 0-100 km/h Kb. 9-10 másodperc Végsebesség 190 km/h Üzemanyagfogyasztás 6,5 liter/100 km Tesztmodell ára 6,1 millió forint

