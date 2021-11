A Porsche Bergspydert két évvel ezelőtt mutatták be, azonban nem sok információ derült ki róla azóta nem, viszont Supercar Blondie YouTuber most egy videó keretein belül mutatta be, hogy miről is van szó valójában.

A videón látszik, hogy bár kilincsek nélküli az autó, az anyósülés oldalát is lehet nyitni az üzemanyagtartály közelében található pánt meghúzásával, ugyanis ott lehet hozzáférni a raktérhez.

13 Fotó

Hiányzik a hagyományos szélvédő, azt egy sokkal kisebb szélterelővel helyettesítették, amely a Porsche 1968-ban bemutatott modelljéhez hasonlít. A vezetőülést az 918 Spyderből kölcsönözték, amely a műszerfal egyes elemei a 981-es generációból származó egyedi Boxster miatt lehetnek ismerősek.

Ahogy a vezetésről készült felvételeken is látszik, ez egy teljesen működőképes koncepcióautó, de a Porsche elvetette a sorozatgyártású változat terveit, mivel az autót nem érezték elég versenyképesnek üzletileg.

Az autó a régi Cayman GT4-ből származó 3,8 literes, 393 lóerős (289 kW) motort vette át, azonban tető és szélvédő nélkül a Bergspydert sok országban nem lett volna egyszerű engedélyeztetni.

A Porsche szerint a 0-ról 100 km/órás sebességre alig több mint négy másodperc alatt gyorsul, és körülbelül 7 perc 30 perc alatt tesz meg egy kört a Nürburgringen. Bár annak tükrében soknak tűnik, hogy az új 718 Cayman GT4 RS 7 perc és 4 másodperc alatt teljesítette ezt a távot, ez tető nélküli autót vezetni a Nordschleifén egészen más.

