A Volkswagen átfogó frissítést ad az ID.3-nak, a legfontosabb újítások közé tartozik az új ID.3 Pro S hajtásváltozat 170 kW-os teljesítményével, a régóta várt, megvilágított csúszkák a klímavezérléshez és a hangerőszabályozáshoz, a jobb töltéstervezés és végül az akkumulátor előkondicionálása a gyorstöltés előtt.

Az új 170 kW-os motor a már ismert 77 kWh-s akkumulátorral párosul - feltehetően ugyanazt a kombinációt eredményezve, mint a Cupra Bornban. A VW szerint a motor a korábbi villanymotor továbbfejlesztett változata.

A hardver akár azonos is lehet, hiszen egyes piacokon még a vásárlás után is eldönthető, hogy a funkcióval igény szerint 150 kW-ról 170 kW-ra növeljük-e a teljesítményt. A 170 kW-ra történő emeléssel a sprint 7,1 másodpercre rövidül, az energiafogyasztást 15,6-16,3 kWh/100 km-re változik, a WLTP hatótávot akár 559 kilométerre adták meg.

A külső már egy évvel ezelőtt is kapott egy frissítést, most változatlanul maradt

Az ötüléses Pro S előértékesítése már megkezdődött, az új változat alapára 47 595 euró a konfigurátorban. Ebből 3 570 euró kedvezményt vonnak le ("VW környezetvédelmi bónusz"). A VW konfigurátorában szerepel a 150 kW-os motorral és 58 kWh-s akkumulátorral szerelt ID.3 Pro is, amelyet valószínűleg továbbra is kínálnak majd. A régi ID.3 Pro S 150 kW-os és 77 kWh-s akkumulátorral, valamint négy üléssel azonban már nem kapható:

A jelenleg konfigurálható ID.3 változatok

Az ID.3 további változatai hamarosan megrendelhetők lesznek. A 210 kW-os hátsókerék-hajtású ID.3 GTX és a 240 kW-os hátsókerék-hajtású ID.3 GTX Performance nevű változatot ugyanis már korábban bejelentették.

Az új ID.3 Pro S 77 kWh-s akkumulátora mostantól 175 kW-ig tölthető - korábban 170 kW volt a maximum. Az előkondicionálás csökkenti a töltési időt, különösen télen - ez automatikusan elindul, ha a navigációs rendszerben célállomásként beír egy gyorstöltő állomást. Az előkondicionálás azonban manuálisan is elindítható (mint a VW ID.7 esetében).

A pilótafülke a legutóbbi ráncfelvarrás után Neues Cockpit

Belül az ID.3 nagyobb érintőképernyőt kapott (12,0 helyett 12,9 col). Alatta a régóta várt, megvilágított és ergonomikusabb kialakítású érintésvezérlő csúszkák díszelegnek a belső hőmérséklet és a hangerő szabályozására. A P, N, R és D sebességváltó üzemmódok a jövőben már nem a műszerfalon lévő forgatógombbal, hanem (az ID.7 és ID. Buzz modellekhez hasonlóan) a kormányoszlop karján keresztül aktiválhatók.

P, N, R és D üzemmódok és új érintőképernyő a kormányoszlopon

A multifunkciós kormánykerék is továbbfejlesztésre került. Az Ida hangasszisztens, amely a Wikipédiával való kapcsolaton keresztül tudáskérdésekre is tud válaszolni, mostantól a ChatGPT mesterséges intelligenciájához is hozzáfér. A VW emellett egy továbbfejlesztett e-útvonaltervezőt (azaz a navigációs rendszerben a töltéstervezés javítását) ígéri.

Az ID.3 Pro S széria asszisztens rendszerei közé tartozik a sebességtartó automatika (amely ACC adaptív sebességtartó automatikává is fejleszthető), a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az ütközésgátló rendszer és a közlekedési táblák felismerése. A helyi veszélyjelzés (Car2X) szintén mindig a fedélzeten van.

Opcióként elérhető a fejlett Travel Assist, az elmentett parkolási manőver automatikus végrehajtása, az okostelefonon keresztül távvezérelt parkolás funkciója és a kihajtásra figyelmeztető rendszer. Opcióként a Harman Kardon új audiorendszere is rendelhető.

Új wellness-alkalmazást fejlesztettek ki, amellyel a környezeti világítás, a hangzás és a klímaberendezés különböző üzemmódokon keresztül vezérelhető. A bevezetéskor a Fresh Up (felfrissülés), a Calm Dow" (nyugalom) és a Power Break (pihenés) üzemmódok lesznek elérhetők.