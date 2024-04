A BMW i4 portfólióján új tisztán elektromos meghajtású modellváltozat ünnepli világpremierjét, miközben a BMW 4-es Gran Coupé összes belsőégésű erőforrással szerelt modellváltozata alapfelszereltségként kapja meg a nyolcfokozatú Steptronic automataváltót.

Az újratervezett, félig zárt felületű (BMW i4) és hálómotívummal ellátott BMW hűtőrácsnak köszönhetően a frontrész még magabiztosabb kiállást garantál. A hűtőrács kerete alapfelszereltségként matt króm, az opcionális extrafelszereltség részeként pedig magasfényű Black árnyalatú.

A távolsági fény elvakítás-mentes mátrix funkciójával dolgozó, adaptív LED-technológiás első fényszórók, a nagyvárosi fények és a BMW M4 CSL stílusában megrajzolt exkluzív BMW Laserlight hátsó lámpák az opcionális extrafelszereltség részei. Minden korábbinál átfogóbb személyre szabhatóság jellemzi az új, 19” méretű BMW M aerodinamikai keréktárcsáknak és a duplaküllő-dizájnú, 20” méretű BMW Individual aerodinamikai keréktárcsáknak köszönhetően.

Az átfogó digitalizáció következtében a műszerfalon jelentősen kevesebb gomb és kapcsoló kapott helyet. A szellőztetés, a légkondicionáló, illetve az opcionális extrafelszereltség részeként elérhető ülés- és kormányfűtés a központi kijelzőn keresztül, hangvezérléssel és – a szellőztetés esetében – a szellőzőrostélyokon található, új vezérlőpaneleken keresztül vezérelhető.

A négyajtós kupé karosszériakoncepciója a praktikum, a hétköznapi használhatóság és a hosszútávú kapacitás következetes egyensúlyát garantálja – tisztán elektromos és hagyományos meghajtással egyaránt. Öt ülés és nagyméretű csomagtérajtó; a csomagtér alapesetben 470 literes térfogata a BMW i4 és a BMW 4-es Gran Coupé esetében is 1 290 literig bővíthető.

A tisztán elektromos meghajtású BMW i4 már négyféle modellváltozatban érhető el. Újdonság a palettán a BMW i4 xDrive40, amely elektromos összkerékhajtással, 295 kW / 401 lóerő maximális rendszerteljesítménnyel és egy feltöltéssel 444 – 548 kilométer (WLTP) tisztán elektromos hatótávolsággal érkezik meg az utakra. A portfóliót még a BMW i4 M50 xDrive csúcsmodell, valamint a BMW i4 eDrive40 és a BMW i4 eDrive35 alkotja.

A BMW i4 kombinált töltőegysége maximum 11 kW töltési kapacitású AC járműtöltést tesz lehetővé, a modell nagyfeszültségű akkumulátora azonban akár 205 kW (a BMW i4 eDrive35 esetében 180 kW) töltési kapacitású DC ultratöltéssel is feltölthető.

A BMW i4 modellváltozatai számára az egyelőre kísérleti piacokon elérhető Connected Home Charging intelligens otthoni járműtöltés is elérhető: a járműtöltési folyamatok intelligens vezérlése a napenergia-optimalizált töltést és a terhelés-optimalizált töltést, a rendszer további bővülésével párhuzamosan pedig a költségoptimalizált töltést is lehetővé teszi, dinamikus villamosenergiaárak mentén. A BMW i4 mindemellett a Plug & Charge funkcióval is felvértezhető, amely a hosszabbra nyúló utazások közben kényelmes járműtöltési megoldásokat kínál.

Az új BMW 4-es Gran Coupé többféle erőforrással érhető el. A palettán a BMW M440i xDrive Gran Coupé 275 kW / 374 lóerő maximális teljesítményre képes, soros hathengeres benzinmotorja, valamint két négyhengeres benzinmotor, egy soros hathengeres dízel és egy négyhengeres dízel is megtalálható.

A hathengeres erőforrások és a négyhengeres dízelmotor hatékonyságát 48 Volt kapacitású indítógenerátorral dolgozó mild-hibrid technológia fokozza. Mindegyik erőforráshoz nyolcfokozatú Steptronic automataváltó kapcsolódik, már az alapfelszereltség részeként. A motorerőt klasszikus hátsókerék-meghajtás vagy BMW xDrive intelligens összkerékhajtás továbbítja az úttestre, modellváltozattól függően.

Mindegyik modellváltozat a BMW Group müncheni gyárában lát napvilágot. A két modell legfontosabb értékesítési piaca az Egyesült Államok, Németország, Nagy-Britannia és Kína.