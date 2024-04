Kevés raliautó vetekszik a Toyota Celica GT-Four ST185 időtlen vonzerejével, a lapos, bukólámpás kupé üde színfolt volt az alsó-középkategóriás tömegmodellekből átalakított raliautók között 1992 és 1994 között a rali-világbajnokságon. Olyan pilóták ültek a szép Celica volánjánál, mint Carlos Sainz, Juha Kankkunen, Didier Auriol, Markku Alén, Hannu Mikkola, vagy Magyarországon az akkoriban még a szárnyait bontogató ifj. Tóth János. Sainz 1992-ben, Kankkunen 1993-ban, Auriol 1994-ben lett világbajnok a Celica GT-Four ST185-össel, a Toyota 1993-ban és 1994-ben a gyártói vb-címet is elhódította vele (Ifj. Tóth 1995-ben lett magyar bajnok ilyen autóval).

A gömbölyded formájú ST185-öst úgy fejlesztették ki, hogy kiküszöbölje az előd, a Sainz révén 1992-ben szintén világbajnokká vált ST165-ös generáció gyengeségeit (nehéz futóműalkatrészek, hűtési problémák). Alacsony és széles orr-része egy kétliteres, 300 lóerős turbómotornak (3S-GTE) adott otthont, amelynek erejét hatfokozatú Xtrac váltó és viszkós négykerékmeghajtás továbbította a négy kerék felé. De az autó nem csak gyors volt, hanem elképesztően megbízható és strapabíró is, aminek köszönhetően a három szezon alatt 16 győzelmet szerzett a három bajnoki címhez vezető úton, az első sikerét ráadásul az autógyilkos Szafari-ralin aratta.

Sokoldalúnak is bizonyult a gömbölyű Celica, az alulkormányzottságot kedvelő Auriol, és a túlkormányzottságot kedvelő Kankkunen is magára tudta állítani a futóművét (sőt, 2022-ben Kalle Rovanperä is elismerően nyilatkozott róla, amikor a Rally Legends buliversenyen egy sárga ST185-össel állt rajthoz San Marinóban, és őrjített meg mindenkit a látványos vezetési stílusával). 1993-ban kapták meg a világbajnokságon induló Celicák a főszponzor kérésére az ikonikus, Castrol-témájú festést (fehér alap, zöld-piros S-motívumokkal díszítve), amelyekkel egészen 1994 végéig mentek a vb-futamokon. Később az utód, az 1994-es szezon végén debütált „kereklámpás” Celica GT-Four (ST205), a japán Super GT gyorsasági bajnokág GT500-as osztályában induló, TOM’s Racing által versenyeztetett Supra és az 1997 végén debütált Corolla WRC is hasonló Castrol-festéssel futott.

2024-ben pedig a Melvyn Evans Motorsport nem tudott ellenállni annak a kísértésnek, hogy a vadonatúj Toyota GR Yaris Rally2-ese ne ugyanezt a nosztalgikus festést viselje a Brit Rali Bajnokság idei szezonjában. Egyébként adta magát az ötlet, ugyanis a csapat főszponzora szintén a Castrol. A Castrol MEM Rally Team a festői Rolls of Monmouth birtokon mutatkozott be az Egyesült Királyságban, a kastély udvarán az új Toyota GR Yaris Rally2 mellett a legendás előd, a Celica GT-Four ST185 is ki volt állítva. Utóbbi autó Nicky Grist tulajdona, a Colin McRae mellett legendássá vált brit navigátor azért vásárolta meg magának, mert az első világbajnoki címét egy ilyen ST185-ösben szerezte meg Kankkunen mellett 1993-ban.

A jellegzetes Castrol-festés frissített, 2024-es változatát a brit Keane Design készítette el a GR Yaris Rally2 számára. Az eredetihez hűen zöld és piros csíkok találhatóak a fehér háttéren, bár a grafikában van egy kis csavar, ugyanis az olajcég mai logója és betűtípusa immár 3D-s hatást kelt az árnyékolási technika miatt. Bár a hosszú, széles és lapos Celica GT-Four ST185 kupé atletikus kiállását nehéz felülmúlni, azért a ferdehátú GR Yaris Rally2 is meglehetősen agresszívnak tűnik mellette a kiszélesített sárvédőknek, a túlméretezett hátsó szárnynak, és a mélyre nyúló első köténynek köszönhetően.

A Castrol MEM Rally Team két autót indít a brit bajnokság 2024-es szezonjában, az egyiket Meirion Evans, a másikat a 2019-es Európa-bajnok, Chris Ingram vezeti. „Ez a lehetőség a legizgalmasabb, amit eddigi pályafutásom során kaptam. Csapatként nagyon sokat jelent számunkra, hogy a Toyota Gazoo Racing ránk bízta az első GR Yaris Rally2-est az Egyesült Királyságban, ráadásul az ikonikus Castrol-Toyota-kapcsolat és festés újraélesztése valóban fenomenális, nemcsak miattunk, hanem az ország ralisportjának szempontjából is” – nyilatkozta Evans.

„Egy álmom vált valóra, hogy a Melvyn Evans Motorsport által felkészített új Toyota GR Yaris Rally2-vel, a Castrol színeiben versenyezhetek a rangos Brit Rali Bajnokságban. Egy ilyen ikonikus márka képviselete hatalmas lehetőség, ezért mindent beleadok majd. Csapattársammal, Meirion Evansszel az Egyesült Királyság és Írország legjobb versenyzőivel kell majd megküzdenünk. A történelemben még egyetlen versenyző sem nyerte meg a Brit Rali Bajnokságot és a Rali Európa-bajnokságot is, így ez a végső célom az előttünk álló szezonban” – tette hozzá Ingram.

A Toyota Gazoo Racing által, Finnországban kifejlesztett, a WRC2 szabályai szerint homologizált GR Yaris Rally2 ugyan már 2022 óta létezik, de az első versenyét a világbajnokságon csak 2024 januárjában, Monte Carlóban futotta. A Rally1-es GR Yarisszal ellentétben a Rally2-es verzió nem kap plug-in hibrid hajtást és nem négy, hanem – az utcai GR Yarishoz hasonlóan – háromhengeres az 1,6 literes turbómotorja, de az összkerékhajtás nem hiányzik belőle.

via Smartermedia