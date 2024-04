Új biztonsági funkciókkal, felszereltséggel és az S-CROSS-okban már népszerűvé vált Suzuki Connect szolgáltatással megújulva érkezik a Suzuki népszerű SUV-ja, a Vitara, amely továbbra is az esztergomi gyár egyik legfontosabb zászlóshajója.

Kívülről leginkább a Vitara orrát érintették kisebb változások, a hűtőmaszkot, valamint a fényszórókat is átdolgozták. Emellett új színkombinációkkal is találkozhatunk, a kozmikus fekete színnel kombinált indigókék, valamint az egyszínű titánszürke fantázianevű is újdonság.

Az utastérben a legfontosabb frissítés a 9 colos érintőképernyő, amely vezeték nélküli Apple CarPlay, valamint Android Auto csatlakozást is kínál. Továbbá a Suzuki Connect is elérhető, ezzel távolról, egy applikáció segítségével kaphatunk állapotfrissítést az autóról, valamint különböző biztonsági információkat (például ha valaki megpróbál az alkalmazásban megadott körzetből kihajtani vele).

A biztonsági rendszerek kapcsán az új kombinált érzékelős vészfékasszisztens II (DSBSII) az előző modellhez képest kibővítette érzékelési területét, így a gépjármű előtt közvetlen vagy átlósan megjelenő tárgyakat, járműveket, motorkerékpárokat és gyalogosokat már korábban észleli.

A Vezetőfelügyeleti rendszer (DMS) pedig a műszerfalra szerelt kamerával figyeli a vezető szemét és arcát. Ha azt érzékeli, hogy a vezető álmos, elalszik vagy elfordul az útról, figyelmeztető hangjelzést ad, valamint figyelmeztető üzenetet jelenít meg az információs kijelzőn.

Ezek mellett többek között adaptív tempomat és táblafelismerő is rendelkezésre áll. Motorokból azonban marad az 1,5 literes full hibrid és az 1,4 literes lágy hibrid, előbbi 115 lóerős, utóbbi 129 lovas változatban, választható összkerékhajtással. Magyarország legnépszerűbb SUV-jának frissített változata nyáron érkezik meg a márkakereskedésekbe.