Nehéz szavakat találni arra, amit egyes videókban lát az ember, mert őrületes baleseteket úsznak meg egyesek. Nem lehet mást gondolni, minthogy léteznek védőangyalok, akik valóban segítenek nekünk.

Szükség is van rájuk, mivel sok az őrült száguldó, a figyelmetlen autós. Most egy olyan jelenetet mutatunk be, ami több mint döbbenetes, és ha azt gondoljátok, ez költői túlzás, akkor nagyobbat nem is tévedhetnétek.

Amit a videóban láttunk, azt nem akartuk elhinni, de ez a valóság. Nem értjük, hogyan lehet valakinek ekkora szerencsére, gyakorlatilag centikre volt a biztos haláltól, viszont az őrangyalok mindezt másképpen gondolták.