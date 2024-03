A tiszaszőlősi férfi hétfőn virradóra hozta meg döntését, miszerint elköt egy autót a településről, majd azzal egészen Szolnokig hajt. Egészen a Zagyva-híd aluljárójáig jutott vele, majd kiszállt és gyalog folytatta útját.

Hamarosan azonban újabb autót talált, amiben benne hagyták a kulcsot is, így végül azt is elkötötte, és egy jászladányi barátjához vezetett, akit végül arra kért, hogy vigye haza. Egy földúton azonban elakadtak, így ezt a lopott autót is magára hagyták.

Miután az elkövető hazasétált, lefeküdt aludni, a tiszafüredi rendőrök azonban már reggel ébresztették, majd társával együtt előállították. Kiderült, hogy a tolvajt már korábban eltiltották a vezetéstől, csakúgy, mint 30 éves barátját – ő egyébként tagadta, hogy tudatában volt annak, hogy a kocsi lopott.

A 21 éves férfit kétrendbeli jármű önkényes elvétele bűntettének, és kétrendbeli járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását - számolt be honlapján a rendőrség.

Fotó: police.hu