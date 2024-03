Az AMTS 2024-ben is számos érdekességet vonultat fel a Hungexpo pavilonjaiban, ahol az új és a veterán autók és motorok mellett az épített járművek is szép számmal megtalálhatók, de akár egy honvédségi helikopterrel is találkozhatunk a kiállításon.

Az alábbi galéria kedvcsinálónak elegendő csupán, hiszen a rendezvényen ezernél is több járműkülönlegességet, 10 tematikus kiállítást, Off-Road és Drift Show-t is láthatnak a résztvevők.