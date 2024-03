Amikor valaki várandós, sokszorosan veszélyben van az utakon, mert egy kisebb baleset is végzetes lehet. Emiatt is fontos felismerni a helyzetet a többieknek, ahogyan akkor is, ha valaki babakocsit tol maga előtt.

Jól látni, hogy ebben az esetben nemcsak babakocsit tolt maga előtt a nő, hanem várandós volt a következő gyermekével. Ennek ellenére az autós nem engedte el a zebrán, pedig már megkezdte az átkelést.

Sőt, egy másik autós kikerülte, ahelyett hogy megállt volna, vagy segített volna, mert elgurultak a vásárolt narancsok. Az utána érkező autós sem állt meg, viszont a motorosok már igen, akik segítettek, akárcsak a járókelők.

(Videó a lap alján)