A 29 éves versenyző a Hungexpón zajló Autó, Motor és Tuning Show (AMTS) keretein belül tartott pénteki sajtótájékoztatóján elárulta, az elmúlt években a versenyautója egyensúlya tökéletesnek bizonyult, motorerő tekintetében viszont rendre hátrányban voltak a riválisokkal szemben.

"Mostanra 21,5 lóerővel erősebb lett az autó, így már 292 lóerős, de a kategóriánkban van 360 lóerős autóval induló ellenfél is, úgyhogy a idén sem lesz könnyű dolgunk. Nagyon szeretném megvédeni az Európa-bajnoki címemet, de az majd csak az első hétvégén derül ki, hogy pontosan hol tartunk a többiekhez képest" - nyilatkozta Nagy Norbert, aki azt is elmondta, arra számít, hogy többen is BMW-vel indulnak a géposztályban a mostani szezonban.

"Tavaly a riválisok közül többen is megnézegették az autómat, ezért fel vagyunk készülve arra, hogy esetleg néhányan erre a márkára váltanak. Ettől eltekintve tavaly is a Hondák voltak a legnagyobb ellenfeleink, és úgy gondolom, hogy ez az idén is így lesz" - jelentette ki.

A versenyző arról is beszélt, hogy a hegyi Eb naptára az idei esztendőben is tíz versenyhétvégéből, köztük két új helyszínből áll: "Meglátjuk, hogyan sikerül az idei szezon, aztán szeretnék magasabb kategóriába lépni, ahhoz azonban már turbómotoros versenyautóra és 450-500 lóerőre lesz szükség. Nehéz egyszerre erős és megbízható autót építeni, de a távlati cél ez lesz" - fogalmazott.

A hegyi Eb idei szezonja április 26-án, az osztrák Rechbergben kezdődik. Nagy Norberttel és versenyautójával a hétvége során a Hungexpo A pavilonjában, a Speedzone standján találkozhatnak az érdeklődők.

A fotó illusztráció.