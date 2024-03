Az új architektúra első emelt, tisztán elektromos meghajtású modellváltozatának sorozatgyártása 2025-ben veszi kezdetét Magyarországon, a BMW Group debreceni gyárában.

A 2023-as Müncheni Nemzetközi Autószalonon reflektorfénybe gurított BMW Vision Neue Klasse tanulmányautóval a BMW Group limuzin karosszériaváltozatban festette meg a márka egyértelmű jövőképét.

A BMW X modellekre jellemző, két részre tagolt karosszéria-kialakítás a Neue Klasse modellgeneráció számára kifejlesztett formanyelv letisztultságával egyesül, amely a karosszérián és az utastérben is a márka jövőjét vetíti előre. A tisztán elektromos meghajtású jármű-architektúra megnövelt szabadmagassága minden korábbinál tágasabb utastér kialakítását teszi lehetővé, hosszú tengelytávolsággal, rövid túlnyúlásokkal és a BMW klasszikus karosszériaarányaival. A panoráma üvegtető és a nagyméretű ablakok természetes fényárba öltöztetik az utasteret, a szellős helykínálat pedig meleg árnyalatú textíliákkal párosul.

„A BMW Vision Neue Klasse X tanulmányautó a Neue Klasse modellgeneráció X modelljeit vetíti előre. Sports Activity Vehicle modelljeink ugyanazon alapelvek mentén épülnek fel: elektromos, digitális és körforgásos” – fogalmazott Adrian van Hooydonk, a BMW Group vezető formatervezője. „Az X modellek továbbra is határozott stílusjegyeket viselnek: magabiztosságot sugallva, letisztultan, a BMW által fémjelzett fénydizájn rendkívül jellegzetes, függőleges értelmezésével” – tette hozzá.

A tanulmányautó erőteljes jelenlétéhez a BMW X modellek új megjelenése is hozzájárul. A függőlegesen elrendezett LED-technológiás fényforrások a BMW által fémjelzett fénydizájn merőben új értelmezését testesítik meg. A formanyelv középpontjában a BMW hűtőrács áll, amelyet háromdimenziós műalkotásként, függőlegesen elrendezett és háttérvilágítással dolgozó kontúrokkal álmodtak meg a tervezők. A BMW hűtőrács és az első fényszórók együtt olyan fényjátékot keltenek életre, amely a vezető közeledésére aktiválódik és az utastérben is folytatódik.

A BMW Vision Neue Klasse X tanulmányautóban a központi kijelző elegánsan simul bele a műszerfalba, így a vezető és első utasa is könnyedén férhet hozzá az információ-szolgáltató funkciók széles tárházához. A kijelzőn megjelenő színek nem csupán az utastér hangulatvilágításában köszönnek vissza, de a műszerfalat borító textíliák háttérvilágításában is.

A Neue Klasse modellgenerációval az autó hatékonysága is új szintre lép. A BMW eDrive hajtáslánc-technológia legkorszerűbb, hatodik generációja ebben kulcsfontosságú szerepet játszik. A továbbfejlesztett elektromos motorok mellett a technológiának az új, hengeres lítium-ion akkumulátorcellák is részei, amelyeknek térfogati energiasűrűségük több mint 20 százalékkal nagyobb a BMW ötödik generációs akkumulátortechnológiájának prizmatikus celláihoz képest.

A 800 Volt feszültségű rendszerre történő átállással ráadásul a modellek járműtöltési sebessége akár 30 százalékkal is növekedhet, amely 10 perc alatt akár 300 kilométerre elegendő energia felvételét is lehetővé teszi. A BMW eDrive hajtáslánc-technológia hatodik nemzedéke mindeközben akár 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot is kínál. A BMW Vision Neue Klasse X tanulmányautó az aerodinamika terén is új mércét állít fel, az aktuális portfólió megegyező méretű modelljeihez viszonyítva mintegy 20 százalékkal alacsonyabb légellenállási együtthatóval. A gumiabroncsok új kialakítása és a tisztán elektromos meghajtás sajátosságai szerint megtervezett, speciális fékrendszer az autó hatékonyságát akár további 25 százalékkal képes megnövelni.