Több kutyánk is volt már az életünk során, akik kivétel nélkül imádtak autózni. Alig lehetett őket megállítani, annyira szerettek odabent lenni, és onnan figyelni az eseményeket. Sokat gondolkoztunk azon, vajon mire gondolhatnak ilyenkor.

Talán ilyenkor azzal kötik össze a dolgokat, hogy egy kedvenc helyükre mennek, bár az állatorvos sosem tartozik a kedvenc helyek közé. Ettől függetlenül sok kutya imád autózni, igazi kalandnak élik meg mindezt a gazdákkal.

Alább egy nagyon aranyos videót láthattok, ahogyan a kis kedvenc még mérges is volt, amikor a gazdája ki akarta őt szedni. Amikor a gazdi átment a másik autóhoz, a kutya is követte, és ott is elfoglalta a helyét hátul, készen állva az utazásra.

(Videó a lap alján)