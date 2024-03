A legutóbbi, 2024-es Top 10-es listán négy Toyota modell is szerepel, köztük az abszolút legmegbízhatóbb Yaris.

A Warrantywise 2000-es alapítása óta több mint egymillió garanciális szerződést kötött különböző korú és nemű használt járművekre, és ezeken a szerződéseken keresztül napra kész, részletes információkkal bírnak a fiatal használt járművek szervizelési igényeire, illetve az azokhoz kötődő költségekre. Ezekből az adatokból megnyugtató megbízhatósággal állapítható meg egyes márkák, illetve azok adott típusainak meghibásodási hajlama, valamint, hogy a felmerülő hibákat mennyi idő alatt, és milyen költségekkel lehet elhárítani.

A szervezet időről időre összegzi a rendelkezésére álló statisztikákat. Így tettek most is, kielemezve a három évnél idősebb, de legfeljebb tízéves járművekkel kapcsolatos garanciális igények előfordulási gyakoriságát, a problémák jelentkezéséhez köthető életkort és futásteljesítményt, illetve a javítás időigényét. Ezen paraméterek alapján egy 100-as skálán értékelték az adott modellek teljesítményét. Hogy a kirívó, egyedi esetek ne borítsák fel a statisztikát, csak azokat a típusokat vették figyelembe, ahol legalább 250 példány teljesítményét meg tudták vizsgálni. A 2020. január elseje és 2023. szeptember 30. között felmerülő szervizesemények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a Toyota Yaris tulajdonosainak kell a legkevésbé aggódniuk a kellemetlen meglepetések miatt.

A japán kisautó 89,0 pontos eredménye lenyűgöző, ahogy az is figyelemre méltó, hogy a második és a harmadik helyen szintén japán városi modellek szerepelnek. Sőt, a teljes Top 10-es listára egyetlen európai márka került fel, az is egy olyan típusával, amelyet a Toyotával közösen fejlesztett és gyártott. Az ázsiai mérnöki teljesítmény ugyanakkor nyugodtan társulhat európai gyártási helyszínekkel: a listán szereplő japán és koreai modellek közül több is az Európai Unió országaiban készül.

A Toyota Yaris elsősége mellett három másik Toyota modell is felkerült a tíz legmegbízhatóbb használt autót sorakoztató listára – sőt, mind a négy Toyota a legjobb öt között végzett! A Toyota Auris a Mazda2-vel holtversenyben bronzérmes lett, míg a Toyota Aygo és a Toyota Hilux azonos pontszámot értek el, így mindketten az ötödik helyen zárták a felmérést. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Toyota négy méretosztályban – A-szegmens, B-szegmens és C-szegmens, valamit könnyű haszonjárművek – vezeti a megbízhatósági rangsort.

Az eredeti összeállításban a legmagasabb javítási költséget is feltüntették a szerkesztők, ezt mi két okból is mellőzzük. Egyrészt a nagy-britanniai és magyarországi szervizárak nem összevethetők, másrészt a folyamatos drágulás miatt ma már aligha állják meg a helyüket az akár évekkel ezelőtt rögzített tételek. Ez egyébként egy újabb érv a megbízható autók vásárlása mellett, hiszen minél ritkábban kell szervizbe mennünk, annál kevésbé érintenek bennünket az égbe szökő költségek.

A tíz legmegbízhatóbb fiatal használt autó:

Helyezés | Modell | Pontszám

1. Toyota Yaris - 89,0 / 100

2. Suzuki Swift - 87,8 / 100

3. Mazda2 - 85,9 / 100

3. Toyota Auris - 85,9 / 100

5. Toyota Aygo - 85,3 / 100

5. Toyota Hilux - 85,3 / 100

7. Kia Cee’d - 84,6 / 100

8. Honda CR-V - 83,4 / 100

8. Peugeot 107 - 83,4 / 100

10. Kia Rio - 82,1 / 100

via Smartermedia