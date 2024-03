A közlemény idézte Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatóját, aki elmondta: csaknem egy évnyi oldalazó mozgás után az év első két hónapjában jelentősen nőtt a belföldi használtautó-piac aktivitása, a havi adásvételek száma látványosan kitört az eddigi, 70 ezres sávból.

Kiemelték, hogy a forgalom nem csupán a használt autóknál, hanem az újautó-piacon is élénkült: idén februárban 10 százalékkal több új személygépkocsit regisztráltak, mint tavaly ilyenkor. A reáljövedelmek újbóli emelkedését követően az eddig óvatosan kiváró vásárlók egy része már újra megjelent a piacokon. A kamatok csökkenésével pedig a hitelezett eladások száma is emelkedni kezdett. A használtautó-piacon az is segítette a folyamatot, hogy az elmúlt időszakban egyes használtautó-szegmensekben akár 10 százalékot meghaladó mértékű áresés is lezajlott, így a vevők ismét reálisabb árakon juthatnak autóhoz.

Jelezték ugyanakkor, hogy az általános piaci környezet továbbra sem vetít előre további meredek emelkedést: a kereslet lassan, fokozatosan tér vissza, az adásvételek száma a következő hónapokban inkább a 75 ezres sávban stabilizálódhat.

Közölték, a magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, amelyek 28, illetve 21 százalékos arányt képviseltek az év első két hónapjában. Előbbieknél a legnépszerűbb modellek közé tartozik az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követ. A leggyakoribb modellek között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal, a Skoda Octaviával és a BMW 3-as szériával képviselteti magát.

Arra is kitértek, hogy a használtautó-piacon 2024 első két hónapjában 151 200 személyautó cserélt gazdát, ami 18,7 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakában regisztrált 127 400-as értékhez képest. Az importált használt autók száma ugyanebben az időszakban 18 600 darab volt, ami 9,4 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 17 000-es értéket.

MTI