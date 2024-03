Ismét emelkednek az üzemanyagárak, a gázolaj ezúttal bruttó 2, a benzin pedig bruttó 5 forinttal. Így a benzin literenként átlagára 624, a gázolajé pedig 643 forintra nő - írja a holtankoljak.hu.

Mint azt kiemelték, a Brent típusú olaj ára a héten 4%-ot emelkedett, jelenleg pedig már 85 dollár feletti az árfolyama, ami az elmúlt 4 hónapban a legmagasabb. Ennek legfőbb oka, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség a piac szűkülését jósolta 2024-re, emellett viszont növekedést becsülnek az olajkeresletre vonatkozóan.

"Ezt az emelkedést akár érezhetjük is a hazai üzemanyagárak tekintetében, bár a forint most sokat segített a dolgon azzal, hogy az árfolyam a dollárral szemben visszarendeződött a hét eleji 360 forintos szintre (a héten járt 366 forint felett is)" - közölték.