Napról napra egyre több autóban van kamera, és egy nap talán minden újonnan gyártott járműben alapvető funkció lesz. Nem nagy tétel egy jobb minőségű kamera beszerzése, és jócskán csökkenteni lehetne velük a balesetek számát.

Egyre többen kapnak észhez, tudván, hogy valószínűleg valaki videóra fogja venni, ha szabálytalankodik. Mások kicsit sem foglalkoznak ezzel, és olyan manővereket mutatnak be, ami megdöbbentő.

Most is valami hasonló történt, amit a női vezető összességében jól reagált le, és igen látványosat mentett. Talán ő is meglepődött, hogy megúszta ennyivel, míg sokan mások pánikba esve sikoltoztak volna a volán mögött.