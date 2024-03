Az AMTS szervezői minden évben igyekeznek olyan autókat kiállítani, ami a látogatókból csodálatot, elismerést váltanak ki. Ez nem egyszerű feladat, hiszen felgyorsult világunkban már egyre magasabb az ingerküszöb, és így néha még egy showcarral is nehéz felkelteni az érdeklődést.

Két éve Svédországból érkezett egy korábbi ETS-győztes Charger, tavaly pedig Lengyelországból a Mapettuning Corvette, amit az Ultrace szervezői is Best of Show díjjal jutalmaztak. Ezek az egyedi autócsodák óriási sikernek örvendtek. Idén is érkeznek amerikai gépek, és nem is akármilyen darabok!

Az európai hot rod kultúra egyik meghatározó alakja, Knud Tiroch gurít ki két különleges építést hozzánk, világhírű műhelyéből, a helyileg Ausztriában megtalálható Hotrod Hangar-ból. A Rockabilly életérzés, a szabadság és a kompromisszummentes autóépítés ékes példái ezek a masinák, melyek közül az egyik ráadásul az European Tuning Showdown aktuális győztese is!

A Rockabilly Freakout

De nézzük őket sorjában: az extravagáns Rockabilly Freakout, Knud korábbi alkotása, amit egy barátja, Karl Büche részére épített. Karl még a ’80-as években fertőződött meg a rockabilly életérzéssel, köszönhetően a StrayCats, The Jets vagy éppen a Matchbox bandáknak. Innen pedig egyenes út vezetett egy amcsi verda birtoklási vágyáig, melyet egy 1949-es Mercury Coupe személyében talált meg – ez a típus igazi ikonnak számít a rodder körökben.

Miután beszerezte a vasat, leírta elképzeléseit Knud számára, aki nagyon lelkesen fogott bele a projektbe. Az autó karosszériáján rengeteg egyedi megoldást alkalmaztak. Megvágták a tetőt, átalakították a motorháztetőt – ami most már előre bukva nyílik – és az ajtók esetében is megfordították a nyitási metódust, „öngyilkos” (suicide) módra.

A fényezésnél a fekete volt a befutó, de míg a karosszéria lakkfekete, addig a tető mattfekete színt kapott. Knud híres airbrush művész eredetileg, így nem meglepő, hogy a lángnyelveket és az azokban elrejtett koponyákat is Ő személyesen fújta az autóra. A kézzel rajzolt motívumok azonban ezzel nem érnek véget, több helyen, közöttük az ajtóknál és a motortérnél is az autó történetéről lehet olvasni, az utolsó írásjelig airbrush-betűk formájában!

A motortérben 9,4 literes Chevy V8 dolgozik, 700 lóerővel, ami rendesen meg tudja tekerni a fekete lemezfelniket, amelyeket különleges közepek díszítenek. A motor hangját az oldalt kivezetett kipufogók engedik szabadba, az utastérben pedig egyedi, bőrözött üléseket és ajtókárpitokat, különleges kormányt, egyedi váltókart találunk, középen pedig a levegős rendszert működtető gombokat találjuk, villáskulcsokból kialakított panelben. Az autó többszörös díjnyertes, ami egyáltalán nem meglepő.

Európa legszebbje: a Mercurius GTC!

A másik érdekesség – és egyben az UNIX-AMTS 2024 egyik legnagyobb durranása – Knud Tiroch saját hotrodja, amivel a tavalyi Tuning World Bodensee-n tarolt. Ez az autó nyerte meg a kontinens legrangosabb tuning autós szépségversenye, az ETS első díját, mellyel hivatalosan is Európa jelenlegi legszebb tuning autója!

A Mercurius GTC egy 1951-es Mercury-t takar, ami hozza a Cyberpunk életérzést és tele van repülőgépekre jellemző megoldásokkal, sőt, számos alkatrész konkrétan egy eredeti vadászgépből lett átszerelve az autóba! Knud autóját csak úgy emlegetik, mint egy csillagközi versenygépet, amire a Sterling Silver Chrome fényezés és a hihetetlen részletgazdag airbrush díszítések is ráerősítenek.

A karosszériamunka itt is nagyon durva és aprólékos, tulajdonképpen minden egyes elem módosult valamilyen formában. A lámpák süllyesztett LED-es termékek, a motorháztető a teljes orr-résszel együtt bebillentve, hidraulika segítségével elektromosan, távirányítóval nyílik. A különböző légbeömlők eredeti versenyautókról érkeztek ehhez a projekthez, de megemlíthetjük a hűtőrácsot is, ami három darabból, három különböző autó alkatrészeiből álltak össze.

Kiszélesítették a sárvédőket, megvágták a tetőt, meghosszabbították a hátsó sárvédőket és felkerült egy új hátsó szárny egyedi konzollal. Az autó egyedi, Kugel Komponents alvázra van szerelve, a kerékjáratokban pedig 19-es US Mags felnik forognak.

A motorháztetőt felnyitva tárul elénk a 6,3 literes Chevy LS V8, ami 550 lóerős és 4L65E GM automata váltóval van szerelve. A beltérben találunk párat a már említett repülős kiegészítőkből: a kapcsolók például egy F-16-os vadászgépből kerültek beépítésre, úgy, ahogyan a lábtartók is. Az ülések is tökéletesen illenek az autó stílusához, a bukócső pedig művészi minőségben behálózza be a teljes művet, a bőrhöz és a varráshoz tökéletesen passzoló narancsszínben pompázva.

A hab a tortán pedig, hogy alapvetően egy show célokra épített autóról beszélünk, de a lemezek alatt valójában egy teljes értékű versenyautó rejtőzik. Az 550 lóerő és az 1.560 kg-os önsúly, a versenyfékek, versenyfutómű és a rengeteg végletekig átgondolt, precíz kialakítás mind-mind alkalmassá teszi forszírozott használatra is.

A Mercurius az idei évben számos nagy nemzetközi rendezvényt megjár, a végállomás pedig Las Vegas, ahol az év végi SEMA Show-n a világ legjobb építéseivel szemben is megméretteti magát a osztrákok csodája. Ezt követően, 2025-től pedig elkezdődhet a vas második élete, 100%-ban versenypályán, Knud fia kezelésében, aki egyébként történetesen autóversenyző.

Az UNIX-AMTS szervezői büszkék rá, hogy egy ilyen építést mutathatunk meg a hazai közönségnek, a dolog exkluzivitását pedig tovább növeli, hogy a Hotrod Hangar világhírű két Mercury-ja még sohasem volt egyszerre, egy rendezvényen kiállítva. Az első dupla premierre március 22-24. között kerül sor Budapesten a Hungexpón, ami pedig biztos, hogy már csak ezért a két gépért is érdemes kilátogatni a rendezvényre, hiszen ilyen alkalom szinte biztosan nem lesz többször Magyarországon!

Zárójelben pedig még hozzátennénk, hogy a Hotrod Hangár még további két, hasonlóan durva építést hoz a standjára. Keresd őket a rendezvény ideje alatt a „G” pavilonban!