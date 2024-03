A Toyota bejelentette, hogy 1,3 milliárd dolláros (470 milliárd forintos) beruházást hajt végre a Kentucky államban, Georgetownban található fő üzemében az elektrifikációs törekvéseinek megvalósítására. Ennek keretében egy teljesen új fejlesztésű, három üléssoros akkumulátoros elektromos SUV összeszerelése kezdődik meg itt 2025-ben az észak-amerikai piac számára. A Highlander házon belüli vetélytársa sajtóértesülések szerint bZ5X néven fog piacra lépni, mint a már kapható bZ4X nagyobb, nyújtott tengelytávú, hétszemélyes testvérmodellje.

A bZ5X-ből a képeken látható bZ Large SUV koncepció adott előzetest 2021 decemberében, amikor Tojoda Akio, a Toyota akkori vezérigazgatója meglepetésre 15 villanyautó-tanulmányt leplezett le egyszerre. Más korábbi modellekből ítélve a sorozatgyártású bZ5X hasonlóan nézhet majd ki, mint a koncepció, bár a mindennapi használatra felkészítő módosításokkal és fejlesztésekkel azért el fogják látni. Valószínűleg a hétszemélyes villany-SUV hossza eléri vagy megközelíti majd az öt métert, amire azért van szükség, hogy a többgyerekes családoknak is elegendő helyet biztosítson. A bZ4X-hez hasonlóan ebből is készülhet majd Subaru- és Lexus-változat is, szintén Kentuckyban.

Az új beruházással a georgetowni üzem teljes beruházása közel 10 milliárd dollárra (3600 milliárd forintra) emelkedik. A friss 1,3 milliárd dolláros forrást is a korábban bejelentett villanyautó-gyártás előkészítésére fordítják a Toyota Kentuckyban. Egy akkumulátorcsomag-összeszerelő sorral is bővítik a létesítményt, amelyhez az akkumulátorcellákat a Toyota Battery Manufacturing North Carolina üzem szállítja majd. Az észak-karolinai akkugyár kapacitását a közelmúltban 8 milliárd dolláros (2900 milliárd forint) befektetéssel négyszerezte meg a Toyota. 2021 óta a Toyota összesen 17 milliárd dollár (6140 milliárd forint) értékű új beruházást jelentett be az amerikai gyártási tevékenysége számára, a hatalmas összegből az észak-amerikai piac számára készülő, tisztán elektromos és elektrifikált járművek összeszereléséhez szükséges feltételeket teremtik meg.

„Nem lehet úgy gondolni a Bluegrass régióra és Scott megyére, hogy közben ne gondolnánk a Toyotára is” – mondta Andy Beshear, Kentucky kormányzója. „Hálásak vagyunk, hogy továbbra is befektetnek a nemzetközösségünkbe, és továbbra is mércét állítanak a magas színvonalú, jól fizető munkahelyek tekintetében polgáraink számára. Köszönjük a Toyotának, hogy egy újabb, több mint 1 milliárd dolláros beruházás érkezik Kentuckyba” – tette hozzá.

„A bejelentésünk tükrözi az elkötelezettségünket a járműveink elektrifikálása és az amerikai üzemünkbe történő további befektetések mellett” – mondta Kerry Creech, a Toyota Kentucky elnöke.

A Toyota Motor Manufacturing, Kentucky (TMMK) – amely a Toyota legnagyobb járműgyártó üzeme a világon – évente 550 ezer kész jármű és több mint 600 ezer motor és hibrid hajtáslánc gyártására képes. 1986 májusában tette le a Toyota a gyár alapkövét a Kentucky állambéli Georgetownban, és két évvel később (1988 májusában) gyártotta le itt az első autót, egy Camryt.

Azóta több mint 13 millió jármű gördült le a szerelőszalagokról, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma jelenleg 9400 fő. A Toyota Kentucky gyártja az USA legnépszerűbb szedánját, a 2023-ban az országban 291 ezer példányban fogyott Camryt, és az USA legnépszerűbb szabadidő-autójának, a 435 ezer példányban vásárolt RAV4-nek a hibrid változatát, valamint még négy- és hathengeres és benzinmotorokat is. A Toyota USA elkötelezett a működő közösségeibe való befektetés mellett is, elsősorban az oktatásra és a munkaerő-fejlesztésre összpontosítva. Mióta Kentucky közel négy évtizeddel ezelőtt otthont adott a gyárnak, több mint 154 millió dollárt adományozott a japán autógyártó a régiónak.

