Nem minden ember normális a Földön, és akkor finoman fogalmaztunk. Sokuk még csak nem is tudják magukról, milyen egyszerűek, primitívek, és adott esetben veszélyesek, márpedig az emberi butaságnál nem sok veszélyesebb dolog van.

Őrület, hogy egyesek miket művelnek, akár az utakon, és ezt napi szinten láthatjuk. Súlyos következményekkel is járhat mindez, máskor pedig anyagi kárt okoznak, például egy út közepén álló autó felgyújtásával.

Ezt tették legutóbb is, egy Jeep az áldozat, ami totálisan kiégett, már semmilyen formában nem menthető meg. Nem sok hiányzott, hogy más is lángra kapjon, mert egyik pillanatról a másikra lobbant be a fellocsolt üzemanyag.

