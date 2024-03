Sokan gondolják úgy, hogy bármit megtehetnek az utakon, holott ez távolról sem igaz. Régen rengeteg ilyen eset maradt büntetlenül bizonyíték híján, addig ez manapság szinte lehetetlen, sok a kamera, a belső kamera és a mobiltelefon.

Ennek ellenére így is rengeteg az őrült odakint, a büntetőfékezők csoportja is egyre nagyobb. Döbbenetesen sok az őrült vezető, és készek verekedni is, akár nőkkel szemben is, nem akarnak kivételezni senkivel.

Ez a férfi is túlzásba vitte, és amit tett, az már büntethető kategória. Hamar repülhet a jogosítványa, ráadásul fenyegetően lépett fel, amivel csak növelheti annak az esélyét, hogy még keményebb büntetést kapjon.

(Videó a lap alján)