Az Opel immár 48 V-os hibrid hajtásláncokat is kínál a Corsa és a Grandland palettáján. Az új modellváltozatok előnyei elsősorban városi- és elővárosi forgalomban élvezhetők, használatuk egyszerű, így azok számára is tökéletesek, akik éppen most nyitnak az elektromos autózás felé, hiszen egyáltalán nem kell őket tölteni.

A hibrid hajtáslánc központi eleme a hajtás által töltött lítiumionos szerkezetű akkumulátor, valamint az új, kifejezetten hibrid üzemre tervezett, 1.2 literes, háromhengeres turbós benzinmotor, amelynek teljesítménye a Corsában és a Grandland-ben 100 kW/136 LE (a Corsához 74 kW/100 LE teljesítményű változat is elérhető). A benzines új, hatfokozatú, duplakuplungos szerkezetű sebességváltón át hajtja az első kerekeket, a váltóházba beépített villanymotor teljesítménye 21 kW/28 LE.

A villamosított hajtáslánc nem csak a vezetés élményére van jó hatással, a fogyasztást és vele az emissziót is hatásosan csökkenti. A hagyományos hajtású, nyolcfokozatú automata sebességváltóval szerelt, és 1.2 literes benzinmotorral hajtott változatokhoz viszonyítva a Corsa esetében (fogyasztás: WLTP1: 5.5-5.4 l/100 km, CO2: 124-121 g/km; mindkettő vegyes érték) a Corsa Hybrid 74 kW/100 LE teljesítményű modellje (fogyasztás: WLTP1: 4.8-4.5 l/100 km, CO2: 108-101 g/km; mindkettő vegyes érték) közel 1,0 l/100 km-rel alacsonyabb, ami 18 százalékos megtakarítást és CO2 kibocsátás-csökkenést jelent.