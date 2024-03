Sokszor döbbenünk rá arra, hogy mennyien vannak, akiknek nem szabadna vezetniük. Ez mind igaz a motorosokra, az autósokra, és így tovább, egyszerűen megáll az ember esze, hogy milyen jeleneteket lát odakint.

Most, hogy egy olyan világban élünk, amikor már szinte minden rögzíthető, ráadásul villámgyorsan, kevés olyan dolog marad észrevétlen, amikre régen nem derülhetett fény. Az okostelefonok elterjedésével egy totálisan más világ indult be, és ennek sok előnye is van.

Az egyik például az, hogy számos baleset, incidens bizonyítható ezekkel a felvételekkel. Ezúttal szerencsére nem történt baleset, de a motoros bármikor meghalhatott volna, mert mire odanyúl a kormányhoz, már túl késő.

