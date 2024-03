Erősen megosztó lett a Tesla Cybertruck, amit egyesek veszélyesnek tartanak a kinézete miatt. Mások kemény jelzőkkel illetik az elektromos autó megjelenését, míg egyesek egyenesen odavannak ezért a designért.

Megosztja az emberek véleményét, és noha sokáig úgy tűnt, akár meg is bukhat a projekt, végül leszállításra kerültek az első darabok. Bárhol is jár az autó, nagy feltűnést kelt, sok videót készítettek már róla a hónapok alatt.

Most épp egy hotel bejáratánál csapódott be a Beverly Hillsen, amivel nem kis feltűnést generált. A rendőrök is meglepődhettek, majd megkezdődött a nyomozás, hogy mégis mi történhetett aznap este a helyszínen.

(Videó a lap alján)