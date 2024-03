Idén is konnektorról tölthető járművek vezetik az Amerikai Tanács az Energiahatékony Gazdaságért (American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE) éves GreenerCars listáját, amely a leginkább környezetbarát autókat rangsorolja. A nonprofit szervezet – amely évtizedek óta értékeli a járművek környezetszennyezését – számításai szerint a győztes autó idén 71 ponttal a Toyota Prius Prime lett, egy plug-in hibrid, amely 44 mérföldet (72 km) képes megtenni tisztán árammal, mielőtt benzinmotorja beindításával a szintén takarékos hibrid üzemre váltana. Ez 63 százalékkal nagyobb táv, mint amennyit egy átlagos amerikai egy nap alatt vezet.

A GreenCars szerint a plug-in hibridek jelentik az arany középutat a teljesen elektromos és a benzines hajtások között. Ezek az autók lehetővé teszik a vezetők számára, hogy a szokásos napi távjuk egészét vagy nagy részét elektromos meghajtással tegyék meg, és csak a hosszabb utakon használjanak benzint. Így elkerülhető, hogy a hiányos és nehézkesen használható publikus töltési infrastruktúrát kelljen igénybe venniük. A GreenerCars jelentése a SAE International adatai alapján azt feltételezi, hogy a Toyota Prius Prime vezetői a megtett távolságuk több mint 50 százalékához kizárólag áramot használnak. Az otthoni töltővel rendelkező tulajdonosok esetében ez az érték azonban még magasabb lehet.

„A karosszéria áramvonalas formájának, a lemezek alatt lévő technológiának és az alacsony tömegnek köszönhető a Prius Prime remek eredménye” – mondta Peter Huether, az ACEEE vezető közlekedési kutatója, a GreenerCars rangsor összeállítója. „És a különböző típusú Priusok mindegyike nagyon hatékony” – tette hozzá. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy egy konnektoros hibrid Toyota Prius vezeti a GreenerCars listáját: a típus előző generációja 2020-ban és 2022-ben is nyert.

A 2024-es GreenerCars-rangsor második helyezettje a Lexus RZ 300e lett (67 pont), amelyet a Mini Cooper SE (67), a Nissan Leaf (66), a Toyota bZ4X (66) és a Toyota RAV4 Prime (64) követett. A legzöldebbek listájának első 12 helyezettje között két plug-in hibrid, hét tisztán elektromos és három öntöltő hibrid modell szerepel. A legzöldebb járművek több mint felének 35 ezer dollárnál alacsonyabb az alapára, egyetlen konnektoros hibridként ilyen a Prius Prime is. Az Egyesült Államokban az elektromos autók átlagára 18%-kal csökkent 2023-ban, ami részben a lítium-ion akkumulátorok alacsonyabb költségeinek köszönhető. Az árak csökkenésével párhuzamosan 2023-ban 46%-kal nőttek a tisztán elektromos autók eladásai az országban, megközelítve az 1,2 millió darabot. Egy év alatt az amerikaiak számára elérhető villanyautó-típusok száma 30-ról több mint 50-re emelkedett.

A GreenerCars-pontszámok kiszámításához az ACEEE minden egyes 2024-es modellévű autót a járműgyártással és újrahasznosítással, az üzemanyag vagy villamos energia előállításával és elosztásával, valamint a jármű kipufogógáz-kibocsátásával kapcsolatos légszennyezésből eredő, az emberi egészségre káros hatása alapján értékelt. A nonprofit szervezet idén több mint 1200 járművet vizsgált meg, beleértve a kizárólag benzin- vagy dízelüzemű autókat, az öntöltő hibrideket, a benzinnel és a hálózatból származó elektromos árammal egyaránt működőképes plug-in hibrideket, valamint a tisztán elektromos hajtású villanyautókat.

A „Zöldebb választások” listán olyan 2024-es modellévű autók szerepelnek, amelyek az egyes járműkategóriákban a legalacsonyabb környezeti terheléssel rendelkeznek, de nem kerültek fel a „Legzöldebbek” listára. Ez a lista nem tartalmaz villanyautókat és plug-in hibrideket.

via Smartermedia