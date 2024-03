A gyorshajtás rendszeres probléma, annak ellenére is, hogy minden eddiginél magasabbak a pénzbírságok, és adott esetben a jogosítványt is elvehetik a hatóságok. Ez sem riasztja vissza az embereket, és néhol jócskán átlépik a határt.

Budapest rendőrei rövid időn belül ismét sok gyorshajtót fogtak. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton is végeztek méréseket az év nyolcadik hetében, melynek eredménye 98 gyorshajtó volt, akik közül 18 személyt menet közbeni sebességmérő eszközzel büntettek meg.

Volt olyan is, aki a megengedett 70 km/óra helyett 113 km/órával ment. A menet közbeni mérés során egy 107 km/órával száguldót is bemértek, mindkét esetben közel 59 000 forintos bírság lett belőle. Február 28-án pedig Óbudán mértek a Bécsi úton és a Dózsa György utcában. Hatóra alatt összesen 51 gyorshajtóról készült felvétel, és olyan is akadt aki 50 km/óra helyett 94 km/órával ment, amiért 78 ezer forintos bírság járt.

Forrás: Police.hu