A motorosok és az autósok közti feszültség továbbra is adott, és ez mindig így lesz, köszönhetően annak, hogy van pár őrült motoros és autós. Ők azok, akik a feszültséget generálják, és időről időre ennek súlyos következményei is vannak.

Magyarországon is rendszeresen látni ilyen embereket, de szerencsére sokukról már felvétel is készül, ami után a rendőrségnek nincs nehéz dolga. Többek már nem vezethetnek, egyesek jogosítványát pedig évekre vonják be.

Az sem ritka, amikor valakitől véglegesen megvonják az engedélyt, és valószínűleg ez ebben az esetben sem lesz másképp, amit alább látni fogtok. Hátulról nekihajtott a motorosnak az autós, majd gyorsan elhajtott a helyszínről.