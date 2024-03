A Porsche Panamera kapcsán bőven volt mit írni mostanában, ezúttal azonban egy videót mutatunk, ami nem feltétlenül az Active Ride leghasznosabb, és kétségtelenül az egyik legérdekesebb tulajdonságát demonstrálja.

És hogy mi is az az Active Ride? „A rendszer minden releváns paraméterében túlmutat a többi futóművön és korábban nem tapasztalt mértékű, széles tartományt fed le a kényelmes és a dinamikus vezethetőség között. Az új rendszer lelkét a kétszelepes, aktív lengéscsillapítók adják, amelyek mindegyike különálló kapcsolatban áll egy elektromosan működtetett hidraulikus szivattyúval, amely igény szerint, villámgyorsan, célzottan és precízen állítja a csillapítás mértékét a kerék és a karosszéria között, szinte teljes mértékben kompenzálva az úthibákból származó erőket” – áll a hivatalos sajtóanyagban, de itt most nem feltétlenül ez a lényeeg, hanem az, hogy akár telefonnal is „megtáncoltathatjuk” az autót!

Mindezt gyakorlatilag bármiféle késedelem nélkül, így a Panamera egy modernkori lowrider hatását kelti, habár a kérdés felmerül, hogy miért jó az, ha telefonnal tudjuk mozgatni a felfüggesztést? De ezt a kérdést inkább hagyjuk meg másoknak.