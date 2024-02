A büntetőfékezők egyenesen életveszélyesek, és nem lehet azt mondani, hogy ők lennének a legélesebb kés a fiókban, máskülönben nem tennének ilyet. Számos esetben veszik el emiatt a bűnösök jogosítványát, és nagyon helyesen.

Azok, akik eddig pénzbüntetéssel számoltak, most már azzal is számolniuk kell, hogy elveszítik a jogosítványukat, rosszabb esetben börtönbe kerülnek. Ehhez halálos balesetre sincs szükség az ítélet kihirdetésekor, anélkül is járhat börtön a büntetőfékezőkre.

Ez így helyes, és ez a pickup vezetője is kétszer gondolja át legközelebb, mit csinál. Hirtelen bevágott a felvételt rögzítő elé, majd emberkedni kezdett, de mire odaért volna a másik autóhoz, felbukkant egy rendőr, aki nem kicsit intette rendre.

(Videó a lap alján)