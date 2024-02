Még mindig sok a gyorshajtás Magyarországon, bár tegyük hozzá, napi egy is sok lenne, mert abból is történhet tragédia. Rengetegen nem tartják be a szabályokat, és sokan napi szinten száguldoznak.

Ha az év minden egyes napján lennének mérések a magyar utak minden egyes méterén, valószínűleg akkor is fognának gyorshajtókat. Egyesek imádnak száguldozni, vagy szimplán nem figyelnek oda, és nyomják a gázt.

Ezúttal Báránd belterületén mértek be egy új rekordert, aki egy BMW-vezetett. A megengedett 50 km/óra helyett 142 km/órával hajtott, amiért a rendőrök 390 ezer forintos bírságot állította ki neki. A külföldi sofőr még aznap befizette a bírságot, a közel 400 ezer forintot.

(Forrás: Police.hu)