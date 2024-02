Júliusban debütál az új, elektromos Fiat Panda. Biztosan nem új hír. Sok információ azonban hiányzik: milyen lesz a formavilága? Csak elektromos lesz? És a platform? Kérdések, amelyekre részben választ ad az olasz gyártó által közzétett meglepetésvideó, amelyben Olivier Francois vezérigazgató előrevetíti az új generáció stílusát és tartalmát. És nem csak ezt.

Ahogyan azt már évekkel ezelőtt előre jelezték, az új Fiat Panda ugyanis egy olyan modellsorozatot fog életre hívni, amelyet ugyanaz a filozófia köt össze, megismételve azt, amit a Fiat 500 és a különböző 500L és 500X modellekkel tettek. Mely modellek? Az alábbiakban mindent elmondunk róluk.

A stratégia

Mielőtt azonban a termékről beszélnénk, lehetetlen nem leírni, hogy mi lesz a termékterv. Ugyanis az új Fiat Panda 2024. július 11-i hivatalos debütálása után 2027-ig évente új modellek érkeznek majd. Ezek mindegyike egy új globális platformra épül majd - amelynek neve nem ismert, lehet STLA Small, Smart Car vagy valami más - és multi-energiás, azaz 100%-ban elektromos, termikus és villamosított modellekre.

A sajtóközlemény szerint az összes újdonság "azonos filozófián fog osztozni", és különböző gyárakban fogják összeszerelni őket, hogy minden piacra könnyen eljuthassanak. Egyelőre ezek csak koncepciók, de ahogy Francois az alábbi videóban elmondja, a következő néhány évben valósággá válnak. De lássuk most, mely modellek alkotják majd az új Fiat Panda családot.

Az új Fiat Panda, a Mega Panda

Kezdjük a "rendes" Fiat Pandával. Nagyobb, mint a jelenlegi generáció - készen áll a hamarosan érkező enyhe restylingre -, a "Mega Panda" nevet kapta. A formák szögletesek, de nem szögletesek, a még személyesebb Concept Centoventi formáiból származnak, pixeles első lámpákkal (hasonlóan a Hyundai Ioniqhoz) és egy körbe tekert autótöltő kábellel. Méretekről nincs szó, de az új Fiat Panda várhatóan körülbelül 4 méter hosszú lesz, akárcsak az új Citroen C3.

Az új Fiat Panda belső terét is láthatjuk, amelyet - ahogy azt a cég már egy ideje előre jelezte - a Fiat történelmi központja, a Lingotto ihletett. Az ovális formák (beleértve a kormánykereket is, bár a videóban maga Francois is elismeri, hogy a szériaváltozatban ez nem biztos, hogy így lesz) a Lingotto tetején lévő Pista 500-as jellegzetességei lesznek. Természetesen lesznek fenntartható anyagok is, például újrahasznosított műanyag és bambusz. A vezetési pozíció megemelt lesz - az új Fiat Panda egyfajta crossover lesz -, a belső tér pedig minimalista stílusú lesz.

Fiat pick-up

Fiat Panda Concept pickup

A Fiat Panda család második modellje egy pick-up, egy olyan szegmens, amely Európában nem túl sikeres, de Dél-Amerikában, a Fiat egyik fő piacán igen népszerű. Az orr-rész a városi autóéhoz igazodik, míg a formák izmosabbak, és a hátsó doboz az igazi megkülönböztető jegy. A "pick-up sajátosságait a könnyű haszongépjárművek funkcionalitásával és az SUV-k kényelmével ötvöző" járműként definiált Fiat "városi használatra alkalmas" méretekkel is rendelkezik majd. A pick-upok jellegét - munka- és szállítójárművek - figyelembe véve azonban legalább 4,8 méteres hosszúságra számíthatunk. Jóval kevesebb, mint a Tesla Cybertruck.

Fiat Fastback

Ezután egy Fastback -re térünk át, amely a Fiat szavait idézve olyan piacokon kíván érvényesülni, mint Latin-Amerika, a Közel-Kelet és Afrika, de Európát is megcélozza. Méreteket megint csak nem közöltek, és az, hogy az autó egyedül jelenik meg, bizonyára nem segíti az elképzelést.

Fiat Panda Fastback koncepció

Az orr-rész ismerős, akárcsak a - szögletes - általános vonalak, a hátsó ablak pedig finoman lejt a far felé. Egy olyan kialakítás, amely az aerodinamikai teljesítményt hivatott segíteni, így növelve a hatótávolságot. Ami a debütálási dátumot illeti, 2026-ra várható, a (Dél-Amerikában már kapható) Fiat Fastback és a Fiat Tipo helyét átvéve.

Fiat Panda SUV, a Giga Panda

Nem hiányozhatott a klasszikus SUV, a "Giga Panda" névre keresztelt modell sem. Állítólag ez lesz a legnagyobb modell a sok közül. Az arányok klasszikusak, határozottan impozáns összképet mutat. A tető párhuzamos a talajjal, hogy ne kelljen feláldozni a belső teret.

Fiat Panda SUV concept Fiat Panda Camper concept

Fiat Panda Camper

Ugyanez történik az új Fiat Panda család ötödik és egyben utolsó modelljénél is. És ez egyben a legeredetibb is. Ez egy lakókocsi, a szabadban való életre alkalmas megoldásokkal - mégis lakókocsinak hívják. Francois szerint ez az eredeti, 1980-as Fiat Panda végső evolúciója. Sokoldalúság és egyszerűség.

Genf, Genf nélkül

Visszatérve a videó elejére, nem hagyhatjuk ki az utalást a 2024-es Genfi Autószalonra, amelyet február 26. hétfő és március 3. vasárnap között rendeznek meg. Egy olyan időpont, amelyet a teljes Stellantis csoport úgy döntött, hogy kihagy. Mint a világ számos más gyártója. Valójában a régi ismerősök közül csak a Renault válaszolt, míg Kínából a BYD és a Saic Group érkezik.

Az új Fiat Panda, a videó