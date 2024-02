Az USA-ban valóban nincs lehetetlen, és egyre furcsább jelenetek látnak napvilágot. Ez nemcsak amiatt van, mert sokan élnek az államokban, hanem főként azért, mivel több az őrült, akik sokan másokra is veszélyesek, nemcsak magukra.

Emiatt a rendőröknek még inkább résen kell lenniük, és egyes helyzetek neccesek is számukra, mert ha valamit elnéznek, őket veszik elő, de közben a saját életüket is védik. Az pedig maga az abszurditás, amikor egy ellopnak egy rendőrautót.

Most pontosan ez történt Pennsylvaniában, amikor a rendőrök egy rendőrautót voltak kénytelenek összetörni, mert azt ellopták. Többször is nekimentek, ám hiába, a menekülő nem akart megállni, és úgy hajtott, mintha ő is rendőr lenne.

(Videó a lap alján)