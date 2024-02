Amerikában pláne veszélyes rendőrnek lenni, emiatt is ruházták fel a rendőröket nagyobb jogkörrel. Sokkal hamarabb is használhatják a fegyvereiket, mint az Európai országokban, ami nem is lehet furcsa, látván azt, hogy mik történnek.

A fegyverhasználati törvény lehetővé teszi, hogy szinte bárki szerezzen magának fegyvert, és emiatt nem kevés rendőr hunyt el az évtizedek alatt. Soha nem tudni, mi vár rájuk, egy ártatlannak tűnő helyzetből is lehet tragédia.

Emiatt is furcsa, hogy az autóban ülő tolvajra nem fogtak fegyvert, ráadásul menekülni akart. Ugyanakkor esélye sem volt, mert szépen elölről és hátulról is nekigurultak a lopott autónak, hogy se előre, se hátra ne tudjon kihajtani.

