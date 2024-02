Kétszáz darabot vásárolt Norvégia abból a LaserCam4 névre keresztelt sebességmérőből, ami akár 2,4 kilométerről is képes kiszűrni a gyorshajtást. Az eszköz képpel és videóval is képest dokumentálni a szabálysértést – írja a kreszvaltozas.hu.

A maximális mérési távolság ugyanakkor inkább csak egyfajta érdekesség, hiszen a tesztelést követően a rendőrség 30-500 méteren fogja élesben is használni a traffipaxot, a fél kilométeres határ azonban még így is jelentős távolság. Ezt ráadásul sötétben és esőben is tudja a LaserCam4.

A norvég rendőrség becslése alapján évente 24 halálos balesetet lehetne megelőzni, ha mindenki betartaná a sebességhatárokat. Arrafelé szigorúbban veszik a kihágásokat, akár 545 ezer forintra is megbüntethetik a gyorshajtókat, a kézben tartott mobilozásért pedig 350 ezer forintnak megfelelő koronát kell fizetniük a szabálytalankodóknak.