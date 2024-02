Az E-Performance stratégia részeként a Panamera 4 E-Hybrid és a Panamera 4S E-Hybrid azonnali hatállyal bővíti a kínálatot a Porsche válaszaként a hatékony és dinamikus E-Hybrid hajtásláncok iránti kiemelkedő keresletre. A Panamera így már a különösen fejlett konnektoros hibrid technológia négyféle változatát teszi elérhetővé az ügyfelek számára.

Hajtáslánc: optimalizált hibrid teljesítmény

A Panamera 4 E-Hybrid különösen hatékony és sokoldalú. Az erőteljes gyorsulás jegyében a Porsche az új E-Hybrid rendszert az alaposan átdolgozott, 2,9 literes V6-os biturbó benzinmotorral kombinálta, amely 304 lóerős teljesítményre képes. A rendszerteljesítmény 470 lóerő (346 kW), a maximális nyomaték pedig 650 Nm. Mindez álló helyzetből 4,1 másodperc alatt gyorsítja 100 km/h-ra a Panamerát, a modell végsebessége pedig 280 km/h. A Panamera 4 E-Hybrid tisztán elektromos hatótávja 96 kilométerre nőtt a WLTP ciklus szerint (EAER városi).

A Panamera 4S E-Hybrid még erőteljesebb hangsúlyt fektet a menetdinamikára és a folyamatos, erőteljes teljesítményleadásra a legfelső fordulatszám-tartományban. A 2,9 literes, biturbó hathengeres itt már 353 lóerős. A rendszerteljesítmény 544 lóerő (400 kW), a maximális nyomaték pedig 750 Nm. Mindez a Panamera 4S E-Hybrid változatot csupán 3,7 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/h-ra, a modell végsebessége pedig 290 km/h.

Az előző generációhoz viszonyítva az összes Panamera E-Hybrid modell nagyobb elektromos hatótávolságot és gyorsabb töltési sebességet kínál jobb gázreakció és menetdinamika mellett, szinte minden tekintetben. Bruttó 25,9 kWh-s kapacitásával az új nagyfeszültségű akkumulátor körülbelül 45 százalékkal nagyobb, miközben hasonló méretű. Ennek ellenére az új 11 kW-os fedélzeti AC töltő két óra 39 percre rövidíti a töltési időt. A teljesen új elektromotor 190 lóerős teljesítményével és 450 Nm forgatónyomatékával jelentősen erősebb, mint elődje. A PDK váltó házába integrált elhelyezkedése fokozza a hatékonyságot és csökkenti a tömeget. A belső rotoros kialakítása 50 százalékkal csökkenti az ellenállását, ami gyorsítja a válaszreakciókat. Az akár 88 kW-os rekuperációs teljesítménnyel az elektromotor jelentősen hozzájárul a Panamera E-Hybrid modellek megnövelt hatótávolságához.

E-Hybrid vezetési üzemmódok optimalizált stratégiával

A négy optimalizált E-Hybrid-specifikus vezetési üzemmód, valamint a továbbfejlesztett Sport és Sport Plus üzemmódok tovább növelik az E-Hybrid modellek hatékonyságát.

A járművek mindig tisztán elektromos módban indulnak. Ha az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos minimum érték alatt van, a rendszer automatikusan Hybrid Auto módra kapcsol, amely az aktuális vezetési állapot függvényében változtatja a rendszer működését. Hybrid Auto üzemmód esetén a rendszer a navigáció aktív célravezetése esetén tovább optimalizálja a rendszer erőforrásait a hatékony működés érdekében. Így például maximalizálja a lakott területen elektromos hajtással megtett útszakaszt, az autó és a navigáció információit egyaránt felhasználva a fogyasztás csökkentésére.

Az E-Hold üzemmód az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét tartja, míg az E-Charge mód képes a belső égésű motor használatával az akkumulátor akár 80 százalékra történő feltöltésére lakott területen kívül és 55 km/h-s sebesség felett, miközben a Panamera ilyenkor is kihasználja a hibrid működés hatékonyságát a városi forgalomban. Sport és Sport Plus üzemmódokban az akkumulátor töltöttségi szintjét a rendszer 20 és 30 százalék közé csökkenti (a korábbi 30-80 százalékkal ellentétben), ami tovább növeli a hatékonyságot a teljesítmény feláldozása nélkül.

E-Hybrid modellek innovatív aktív futóművel

A Porsche az új Panamera minden változatát alapfelszereltségként adaptív, kétkamrás légrugózással és kétszelepes lengéscsillapítókkal rendelkező Porsche Active Suspension Management (PASM) rendszerrel szállítja. Az innovatív Porsche Active Ride aktív futómű az E-Hybrid modellekhez is elérhető. Az újdonság tovább optimalizált tapadást és kanyarképességeket nyújt, fokozott kényelemmel együtt.

A különleges megoldás esetében minden egyes kétszelepes technológiával rendelkező lengéscsillapítót egy elektronikusan vezérelt hidraulikus szivattyú működtet, amelyet 400 V-os elektromos rendszer táplál. Mindez aktívan képes a be- és kirugózási értékeket minden egyes keréknél változtatni, így tökéletesen elnyeli az úthibák és egyenetlenségek által okozott mozgásokat és mindig vízszintesen tartja a karosszériát a dinamikus manőverek során is. A lengéscsillapítók 13 Hz-cen működnek, vagyis másodpercenként 13-szor képesek módosítani a beállításaikat, vagyis villámgyorsan reagálnak a különböző vezetési és útviszonyokra. A technológia lehetővé teszi a karosszéria oldalsó és hosszirányú dőlésének kompenzálását, illetve ki- és beszálláskor képes a karosszéria megemelésére.

Sportos részletek és kibővített alapfelszereltség

Az új Panamera minden változata atletikus, friss formatervvel rendelkezik. Szemből az átformált, alapfelszereltségként mátrix LED-es fényszórókkal rendelkező lámpák és a kiegészítő, vízszintes légbeömlők uralják a képet. Hátulról a folyamatos fényív és a keret nélküli hátsó ablak emeli ki az új Panamerát. Az oldalnézetet az ezüst díszítőbetét erősíti.

A Panamera 4 E-Hybrid alapfelszereltsége tartalmazza a 19 colos kerekeket, a fekete féknyergeket és a mátrix LED fényszórókat. Opcionálisan az innovatív nagyfelbontású HD mátrix LED fényszórórendszer is elérhető. A Panamera 4S E-Hybrid szériában megkülönböztetésként Panamera AeroDesign kerekeket, Sport kipufogóvégeket és vörös féknyergeket visel. A féknyergek opcionálisan méregzöld és fekete színben is elérhetők. A Panamera 4S E-Hybrid az első tengelyen alapfelszereltségként tízdugattyús féknyergeket kap. Opcionálisan a PCCB (Porsche kerámia-kompozit fék) is elérhető 21 colos keréktárcsákkal együtt, amelynél a tárcsák átmérője elöl 440, hátul 410 milliméter.

Piaci bevezetés és árak

A Porsche Panamera 4 E-Hybrid és a Panamera 4S E-Hybrid a bemutatást követően már rendelhető. A Panamera kibővített alapfelszereltsége tartalmazza a ParkAssist rendszert és a 15 W-os vezeték nélküli telefontöltést hűtött rekesszel. Az opcionális listán megtalálható a hátsókerék-kormányzás, a távirányítású ParkAssist, a Porsche InnoDrive aktív sávtartás funkcióval, az utas oldali kijelző és a légtisztító rendszer. A hosszított tengelytávú Executive modellek elérhetősége piacfüggő – ezeknél a modelleknél bizonyos opciók, mint például a négyzónás klímaberendezés és a nagyobb középkonzol alapfelszereltség.

Németországban a Panamera 4 E-Hybrid alapára bruttó 123.400 euró, míg a Panamera 4 E-Hybrid Executive 134.400 eurótól elérhető. A Panamera 4S E-Hybrid indulóára 138.200 euró. Az európai kiszállítások 2024 második negyedévétől kezdődnek.