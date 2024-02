"Három hét alatt három baleset is történt közutas munkaterületen, melyet figyelmetlen autósok okoztak. Két eset személyi sérüléssel is járt, egy fertőszentmiklósi és egy polgári kollégánkat is csigolyatöréssel szállítottak kórházba. Mindkét helyszínen útmenti növényzetgondozási munkát végeztek a szakembereink. Valamennyi esetnél a munkaterületeket megfelelő módon, fényjelzéssel és terelőkúpokkal is előre jeleztük a közlekedőknek, a baleseteket okozó vétkes autósok mégis belehajtottak a munkagépekbe és életveszélybe sodorták az úton dolgozókat, saját magukat és a többi közlekedőt is" - írja közleményében a Magyar Közút.

"Január végén az M0-s autóút déli szektorán, az 5-ös főút csomópontjánál egy személyautó az ütközési energiaelnyelőnknek hajtott, szerencsére nem történt személyi sérülés, de a baleset után is voltak még necces helyzetek a helyszínen."

"Hidegség és Fertőboz község között végeztek múlt pénteken növényzetgondozási munkát kollégáink. A brigádszállító gépkocsijuk az út szélén állt, a dolgozók az árokban és az út melletti domboldalon dolgoztak. A balesetet okozó személygépkocsi a brigádszállító gépkocsi hátuljának ütközött neki és azt a dolgozók közé lökte. Kettejüket a brigádszállító gépkocsi alól kellett kimenteni, míg egy harmadik kollégánk a gépkocsi elejének vágódott. Egyiküknek a bal lába sérült, egy másik munkatársunknak a bal válla kificamodott és eszméletét vesztette, a harmadikuknak pedig eltörött az egyik csigolyája. A balesetben a balesetet okozó személy nem sérült meg."

"Hajdúdorog és Hajdúvid között szintén cserjézési munkákat végeztek a szakembereink, amikor a brigádszállító tehergépjárműbe belehajtott egy személyautó. Ezután a lepattanó autó a munkagép és a brigádszállító közé csapódott, ahol éppen dolgoztak a kollégáink. A balesetben az egyik munkatársunk csigolyája eltört, a vétkes jármű vezetője pedig könnyű sérüléseket szenvedett."