Újabb baleset történt az M0-son, a videót és a helyszíni fotókat elnézve pedig kész csoda, hogy nem lett tragikus vége. A karambolt követően a helyreállítás sem volt éppenséggel könnyű feladat.

"Nemrég az M0-s autóút szigetszentmiklósi szakaszán a forgalomfigyelő kameránk előtt mutatott be egy piruettet egy személyautós. A belső sávban haladó jármű először nekivágódott a belső szalagkorlátnak, onnan visszacsapódott a külsőbe, ekkor a középső sávban haladó kamion is nekiment, majd a belsőben egy újabb személyautó is ütközött vele, végül ketten együtt nekimentek a kamionnak, ami ekkor már a leállósávban állt."