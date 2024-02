Órákon át tudjuk görgetni a használt autós hirdetéseket anélkül, hogy vásárolnánk, egyszerűen csak a nosztalgia kedvéért. Egyes típusokat nagyon nagy összegért kínálják, hiába múltak már el például 30 évesek.

Ennek egy oka van, jó állapotban vannak, így az sem ritka, hogy egy kevesebb kilométert futott Mercedes-Benz 190 E akár közel 4 millió forintba is kerülhet. Vannak ennél még drágább verziók is, amik alig futottak pár kilométert.

Igazi kincsek ezek, és azok, akik megtehetik, hogy ilyen autókat vásárolnak, akár napi használatra is bevethetik. Kifogástalan gépek, és még ma is jól mutatnak, ami igaz a több mint 30 évvel ezelőtt bemutatott 190 E-re is.