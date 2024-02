Az elmúlt napokban nem egy legendás Mercedest mutattunk be egy korhű videó kíséretében. A Mercedes-Benz C-Class (W202) is azon legendák közé tartozik, melyek még ebben a modern korszakban is meg tudják állni a helyüket.

Egy olyan típusról beszélünk, amit 1992 és 2001 között gyártottak. Nagy sikert hozott a márkának a típus, mely Európán kívül is népszerűvé vált, és a mai napig látni belőle modelleket. Igaz, az igazán jó állapotú darabból már nem sok lehet.

Széles motorpaletta mellett gyártotta a Mercedes ezt az autót, ami 1.8-as és 2.5-ös motorral is készült. Sőt, az AMG-változatok ennél is erősebbek voltak – 3.6, 4.3 és 5.4 literes verzióval igazi fenevadként gurultak le a futószalagról.

