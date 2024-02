A világ egyes részein szinte szabályok nélkül vezetnek a kamionosok, legalábbis azokat nem tartatják be a hatóságok kellőképpen. Rengeteg olyan kamion van odakint, amik egy európai műszaki vizsgán soha nem mennének át.

Emiatt is láthattunk olyan sok halálos balesetet a Föld egyes részein. Megdöbbentő esetek történnek, néha pedig csak kevésen múlik a tragédia, így volt ez most is, érdemes megnézni a videót, egyenesen félelmetes.

A kamionos úgy döntött, nagy gázzal indul meg a hegynek felfelé, miközben az út szélén álltak. Ha ott továbbcsúszik, mindenkit letarolhatott volna, viszont elérte a célját, és szerencsére nem történt súlyos baleset.

(Videó a lap alján)