A Maybach hatalmas múltra, az 1900-as évek elejére tekint vissza. Egészen pontosan 1909-ben alapították a márkát, ami luxusautókat gyárt, és régóta a Mercedes-Benz is része ennek, akik a 60-as évek hajnalán szálltak be.

Érdekesség, hogy a Maybach a második világháború idején kényszerűségből többek között tankmotorokat is gyártott. A háború után azonban sok időnek kellett eltelnie, mire visszatértek az autók gyártásához, egészen a 60-as évekig várhattunk erre.

Már több mint 20 évvel ezelőtt is olyan luxusban lehetett része a vásárlóknak, hogy arról addig álmodni sem mertek. A videóban is egy ilyen modell szerepel, ami manapság is kitűnne a tömegből, a belső kialakítással biztosan.

(Videó a lap alján)