Sokan még mindig nem tudják, mi az ideális sebesség havas körülmények között. Hiába a jó autó, a téli gumi, ez még nem jelenti azt, hogy minden körülmények között gyorsan, biztonságosan lehet haladni az úton.

Erre is láthatunk most egy példát, ami jelentős anyagi kárral ért véget, ránézésre is milliós a kár a luxusautóban, ami csúnya pofont kapott. Már távolról látni lehetett, hogy túl gyorsan hajtott az autós, és nem fog tudni megállni.

Az autómentő épp egy árokba borult autót próbált kimenteni, amikor megérkezett a luxusautó, majd azzal a lendülettel nekivágódott. Nagy csattanás lett a vége, de szerencsére senki nem sérült meg súlyosabban a balesetben.

(Videó a lap alján)