Az Ypsilon sokkal többet jelent egy "új modellnél", mert vele a Lancia márka egy új kezdetet nyit Olaszországban és Európában. Az autó megváltozott, méretben, technológiai tartalomban és árban is növekedett, és elektromos lett.

Aki a régi Ypsilont szereti, nehezen fogja felismerni az újat, mert ez tulajdonképpen egy teljesen más autó, és elég egy számadat, hogy megértsük, milyen magasra került a léc: az ezen az oldalon látható képeken szereplő CASSINA csúcsváltozat ára alig 40000 euró, azaz majdnem 15 millió forint. Igaz, hogy ezt a modellt olcsóbb mild hibrid benzines változatok fogják kísérni, de az árak mégis minden tekintetben prémium kisautóként pozicionálják.

Lássuk, mit jelent ez, és hogyan alakította át a Lancia az autót, amelyek májusban kerülnek a márkakereskedésekbe, legalábbis Olaszországban.

A forradalom mindenekelőtt stilisztikai. Az új méretek (több mint 4 méter hosszú az autó) és a ferdehátú karosszéria teljesen megváltoztatta a hagyományosan "tojás" alakú városi autónak tekintett Ypsilon megjelenését.

Az arányok most már egy B-szegmensű kompakt autót (pl. Peugeot 208, Renault Clio stb.) juttatnak eszünkbe, de érdekes megfigyelni, hogy a formatervet bizonyos stílusjegyek jellemzik, amelyek forradalmasítják a márka identitását.

Elöl először is eltűnik a Lancia hűtőrács, amelyet most az egy serleg formáját idéző LED-sugarak játéka értelmez újra. A logó is eltűnik, vagy inkább átkerült a hátsó oszlopokra, míg a LANCIA név most teljes egészében a motorháztetőbe helyezett lézervágott betűkkel jelenik meg.

Ennél is érdekesebb a hátsó rész, ahová két kör alakú hátsó lámpa tér vissza, személyiséget kölcsönözve az autónak, köszönhetően a hátsó ajtó felső részével alkotott keretnek, valamint a karosszériával kontrasztban álló fényes fekete tetőnek.

A CASSINA limitált változat az eleganciáról szól, ezért a klasszikus Lancia kék színét választották ehhez a példányhoz, de az esztétikai alapok egy gyönyörű sportváltozat létrehozásához is megvannak.

Méretek Lancia Ypsilon 2024 Hosszúság 4,08 m Szélesség 1.76 m Magasság 1.44 m Tengelytáv 2,54 m Csomagtartó kapacitás 310-340 liter

A külső formatervezés avantgárd lendülete belülről a műszerfalat megelevenítő geometrikus formákkal jut kifejezésre. A műszereket a szövetkárpitozással díszített műszerfallal alkotott érdekes összjáték jellemzi.

Két, egyenként több mint 10 hüvelykes digitális képernyő található itt. A kormánykerék mögötti, a vezetőnek szánt, és a központi, amelyről az infotainment rendszer irányítható, és amely az S.A.L.A. becenevet kapta, egy szójátékkal, amely az "olasz stílusú nappali" fogalmat idézi. És itt jön a képbe az együttműködés a CASSINA-val, egy jól ismert bútormárkával, amely a központi asztalt tervezte meg ezzel a különleges kör alakú formával. Ők "dohányzóasztalnak" is nevezik, utalva arra, hogy akkor is használható, amikor az autó áll, esetleg feltöltésre vár. A dohányzóasztal elejét kézzel varrott bőr borítja. A hátsó részen található az okostelefon indukciós töltésére szolgáló rekesz. Az okostelefonok vezeték nélkül csatlakoznak a műszerekhez, és lehetővé teszik az Apple CarPlay vagy az Android Auto használatát.

Az igazi "nappali" hatást azonban nyilvánvalóan az ülések biztosítják, amelyeket ebben a CASSINA változatban egy különleges kék bársonyszövetű, a történelmi Lancia szövetére emlékeztető "cannelloni" szövésű anyaggal fedtek. Az ülésekkel kapcsolatban a cikkíró a tartós párnázást is nagyra értékelte, ami ebben az autókategóriában nem gyakori.

A tágasság egyenes következménye az új méreteknek: két felnőttnek a hagyományos platformra épített kategóriatársakkal megegyező helykínálat áll rendelkezésre. A két ülés között, hogy világos legyen, ott van az alagút, amely némi helyet lop. A csomagtartó rakodókapacitása átlagos, ami néhány literrel csökken az elektromos változatnál, amelyhez nincs frunk (első csomagtartó).

Az új Ypsilon CASSINA, mint csúcsváltozat, limitált szériában kerül forgalomba (a számozott példányok száma 1906 lesz), és kizárólag elektromos hajtással készül. A motor, valamint az STLA Small platform, amelyre az autó épül, a Stellantis csoport más modelljeinek (Peugeot 208, Opel-Vauxhall Corsa stb.) motorja, amelytől a műszaki specifikációkat ugyanúgy megörökölték: 156 LE teljesítmény, 51 kWh akkumulátor-kapacitás és 403 kilométeres bejelentett hatótáv a WLTP homologizációs ciklusban.

A 48V-os mild hibrid technológiájú benzinmotorokat is tervezik, 100 és 136 LE teljesítménnyel, de a specifikációkat még nem tették hivatalossá.

Motor Teljesítmény Hajtás Lancia Ypsilon CASSINA Elektromos 156 LE (260 Nm nyomaték) Elsőkerék Lancia Ypsilon benzines Benzines mild hibrid 48V 100-136 LE Elsőkerék

A Lancia Ypsilon forgalmazása májusban kezdődik Olaszországban, majd több európai országban (Belgium, Hollandia, Franciaország és Spanyolország - ebben a sorrendben, majd Németország és az Egyesült Királyság következik).

Egyelőre csak a CASSINA limitált széria árát jelentették be, amely 39500 eurónak (jelenlegi árfolyamon kb. 14,6 millió forintnak) felel meg, és amelyet csúcsfelszereltségként teljes opcionális felszereltséggel kínálnak, amely magában foglalja az összes ADAS funkciót a 2. szintű vezetőtámogatásig (forgalmi dugóban való segédlet, adaptív tempomat, sávtartó automatika stb.) és egy 180°-os látószögű kamerarendszert.

Verzió: Ár Lancia Ypsilon CASSINA (elektromos) 39 500 euró (1906 darabos limitált széria) Lancia Ypsilon benzines (mild hibrid) Nem kapható