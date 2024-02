A férfi továbbhajtott, ám egy körforgalomból kihajtva egy padkának ütközött, a defektes autóval pedig pár métert követően megállt. A rendőrök előtt gyorsan világossá vált, hogy a férfit korábban már eltiltották a vezetéstől, ám nem ez volt az egyetlen takargatnivalója.

Mint kiderült, a 39 éves férfi és 15 éves utasa is kábítószert fogyasztott, ahogy ezt a velük szemben alkalmazott gyorsteszt is bizonyította – írták meg a police.hu-n, ahol egy videót is közöltek az üldözésről.

„A 15 éves fiatal ellen kábítószer birtoklása vétség miatt tettek büntetőfeljelentést, az autót vezető 39 éves férfit pedig őrizetbe vették, és vele szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett, járművezetés bódult állapotban vétség, valamint kábítószer birtoklása vétség miatt indult eljárás a Veszprémi Rendőrkapitányságon” – írták.