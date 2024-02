Megdöbbentően kevésen tud múlni egy emberi élet, sokkal kevesebben, mint azt bármikor is gondoltuk volna. Most egy olyan felvételt mutatunk be, ami több mint rávilágít erre, illetve arra, hogy a hősök lehetnek átlagemberek is.

Egyesek nagyon figyelmetlenek, száguldoznak, és csak másoknak köszönhetik azt, hogy nem okoznak halálos balesetet. Itt most két emberi élet volt veszélyben, ráadásul egyikük egy kisgyermek volt.

Döbbenet, hogy mennyin múlt az életük, és ha a motoros nem reagál ilyen gyorsan, akkor szinte biztosan meghaltak volna. Érdemes megnézni a reakcióját, hogy ösztönösen a gyerekért nyúl, a másodperc tört része alatt, nem pedig félreugrik, magát mentve ezzel.