A Porsche különösen átfogó modellfrissítéssel újította meg a Taycan-t. Az új modellek erősebbek, nagyobb hatótávval rendelkeznek, jobban gyorsulnak és nagyobb kapacitással tölthetők, fokozott stabilitás mellett. A Style Porsche tovább élesítette a modell formatervét és erősebben megkülönböztette a Turbo modelleket. Az összes Taycan változat alapfelszereltsége kibővült és alapfelszereltség a Porsche Driver Experience legújabb generációja továbbfejlesztett kijelző- és vezérlési koncepcióval.

Mindhárom karosszéria-változat számos változáson ment keresztül. A Taycan sportlimuzin, a sokoldalú, offroad csomaggal is rendelhető Taycan Cross Turismo és a sportos, mégis praktikus Taycan Sport Turismo is négyféle hajtáslánccal, hátsó-, valamint összkerékhajtással is elérhető. A felfrissített modellek már 2024 tavaszán megérkeznek a Porsche Centrumokba.

A sorozatgyártás felé vezető úton a fejlesztőmérnökök és a tesztpilóták több mint 3,6 millió kilométert tettek meg világszerte az álcázott tesztautókkal, hogy továbbfejlesszék a Porsche teljesen elektromos sportautóját. A sportautó-gyártó már közel 150.000 Taycan-t gyártott. A modell legfontosabb különálló piaca jelenleg az USA, az Egyesült Királyság, Németország és Kína.

„Az elektromos mobilitás új korszakát hoztuk el a Taycan 2019-es bemutatásával. A modell az elektromos járművek innovatív úttörőjének szerepében azonnal új fejezetet nyitott meg,” mondta Kevin Giek, a modellsorozat felelőse. „Most pedig ezt a sikertörténetet folytatjuk az átfogó megújuláson átesett Taycan modellekkel. A típus új mércéket állít fel teljesítmény tekintetében, amelyhez kivételes menetdinamika és vezetési élmény társul. Ugyanakkor jelentősen javítottunk a hatékonyságon, a hatótávolságon, a mindennapi használhatóságon és a kényelmen.”

Még nagyobb teljesítmény

Minden frissített modell jobban gyorsul, mint elődje. Két példa a kínálat két végéről: sportlimuzin változatban a Taycan és a Taycan Turbo S álló helyzetből 4,8 és 2,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra. Ez 0,6 és 0,4 másodperccel gyorsabb, mint az elődmodellek esetében.

A Sport Chrono csomag új push-to-pass funkciója révén a teljesítmény gombnyomásra modellvariánstól függően akár 70 kW-tal is megnőhet. A jobb gyorsulási idők a nagyobb rendszerteljesítményből erednek. Például a Taycan alapváltozata a korábbinál 60 kW-tal erősebb. A Taycan Turbo S esetében ez 140 kW pluszt jelent Launch Control funkcióval. A csúcsmodell megnövelt rendszerteljesítménye 952 lóerő (700 kW).

Az elődjénél több mint 35 százalékkal nagyobb hatótáv

A karosszéria-változat és a hajtáslánc függvényében a WLTP hatótáv akár 678 kilométeresre nőtt, ami 35 százalékkal, azaz 175 kilométerrel több, mint eddig. A frissített Taycan nem csupán kevesebbszer kell, hogy megálljon tölteni, de gyorsabban is tölt, ha szükség van rá: a 800 V-os DC töltőállomásokon például akár 320 kW-tal is tölthető, ami 50 kW-tal több, mint eddig. Az új nagyteljesítményű akkumulátor gyorstöltési ablaka jelentősen kibővült, vagyis a 300 kW feletti töltésfelvétel akár öt percig is fenntartható és az autó különösen gyorsan tölthető alacsony hőmérsékletek esetén is.

Az egyéni vezetési stílus függvényében az elődhöz viszonyítva mindez akár felezheti is a 10-ről 80 százalékra történő töltési időt. Az első generációs Taycan töltési ideje 10-ről 80 százalékra 15 Celsius fokos külső hőmérséklet esetén 37 perc volt. A frissített modell ugyanilyen körülmények között 18 perc alatt teljesít a nagyobb akkumulátor ellenére. A Performance Plus akkumulátor bruttó kapacitása 93-ról 105 kWh-ra nőtt.

Új aktív futómű

Az összes frissített Taycan modell esetében alapfelszereltség a légrugózás. Az új Porsche Active Ride futómű opcionálisan elérhető az összkerékhajtású modellekhez. A rendszer soha nem tapasztalt mértékű tartományt fed le a kényelmes utazás és a kimagasló menetdinamika között.

A futómű a Taycan karosszériáját mindig egyenesen tartja, dinamikus fékezés, kanyarodás vagy gyorsítás során is. A lágy rugózás révén a rendszer szinte minden úthibát teljesen elnyel. Dinamikus vezetés során a Porsche Active Ride futómű szinte tökéletes kapcsolódást biztosít az úttal a kerekek terhelésének kiegyensúlyozott elosztása révén. A kiválasztott üzemmód függvényében a futómű képes a mozgások kompenzálásával az utasokra ható gyorsítóerők csökkentésére.

Átfogó hatékonysági intézkedések

A teljesítmény és a hatékonyság párhuzamos javítása több tényező eredménye: a fejlett hajtáslánc az új, akár 80 kW-tal erősebb hátsó elektromotorral, a módosított inverter az optimalizált szoftverrel, a nagyobb akkumulátorok, az átdolgozott hőmenedzsment rendszer, a következő generációs hőszivattyú és a fokozott rekuperáció, illetve a módosított összkerékhajtási stratégia is hozzájárul a nagyobb hatótávolsághoz.

Nagysebességű lassítás során a maximális rekuperáció mértéke több mint 30 százalékkal, 290-ről egészen 400 kW-ra nőtt. Az összes változaton széria az aerodinamikailag optimalizált keréktárcsa és a csökkentett gördülési ellenállású abroncs. Az új, 21 colos keréktárcsák és abroncsok fejlesztése során kimondottan az ellenállás csökkentése volt az egyik legfontosabb szempont.

Jelentősen gazdagabb alapfelszereltség és tömegcsökkentés

Ugyan az egyes változatok akár 15 kilogrammal is könnyebbek , az alapfelszereltség minden eddiginél gazdagabb. A hangulatvilágítás, a ParkAssist tolatókamerával, az elektromosan behajtható külső tükrök környezetvilágítással, a fűthető első ülések, a Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), az új hűtésrendszer és a hőszivattyú, a vezeték nélküli töltést biztosító okostelefon-tartó, a vezető és az utas oldalán lévő elektronikus töltőcsatlakozók, az üzemmódválasztó és a Plus szervokormányzás is széria.

A Taycan alapmodellje immár alapfelszereltségként adaptív légrugózással és alumínium küszöblécekkel rendelkezik. Emellett az újdonság nagyobb akkumulátor-kapacitással, mégis kisebb tömeggel áll rajthoz.

Még vonzóbb formaterv

A Style Porsche által alkotott új első és hátsó lökhárítók az új lámpákkal tovább finomítják a Taycan letisztult formatervét. A nagyobb légbeömlők és a laposabb fényszórók még inkább kihangsúlyozzák a Taycan szélességét. Az új fényszórók nagyfelbontású HD mátrix technológiával rendelkeznek és immár a márka karakteres, négypontos grafikájában jelennek meg éjszaka is. A hátsó fényívben található Porsche logó háromdimenziós, üveghatású megjelenéssel tündököl, ráadásul elsőként elérhető megvilágított verzióban is, köszöntő és búcsúzó animációkkal.

Az újdonságok sorát a Turbonite díszítőbetétek is fokozzák a Turbo és Turbo S modellek esetében, amelyek még inkább megkülönböztetik a csúcsmodellek külső és belső terét.

Továbbfejlesztett vezérlési és kijelző-koncepció

A műszercsoport, a központi kijelző és az opcionális utas oldali kijelző továbbfejlesztett felhasználói felületet és új funkciókat kapott. A kormánykerék üzemmódválasztója immár alapfelszereltség. A Sport Chrono csomaggal és Performance Plus akkumulátorral szerelt Taycan modellek esetében az üzemmódválasztó speciális push-to-pass teljesítménynövelő gombot kapott.

A kormánykeréktől balra található új vezérlőkar segítségével a vezetői segédrendszerek használata még inkább intuitív. Az Apple CarPlay minden eddiginél jobban beépül a jármű képernyőibe és funkcióiba. Az új In-Car Video funkció lehetővé teszik a videóstreaminget a központi és az utas oldali kijelzőn.