A rendőrség megállításos sebesség-ellenőrzést folytattak Csikóstőttősön február 7-én, amikor kiszúrtak egy gyorshajtót, aki ráadásul bizonytalanul haladt a Szabadság utcán. A sofőr még csak a biztonsági övet sem használta, ami újabb szabálysértéssel ért fel, de ezzel még távolról sem ért véget az események sora.

A rendőrök végül megállították az autót, amit egy 53 éves helyi lakos vezetett. Tisztán látszott rajta, hogy nincs olyan állapotban, hogy vezessen, majd a szonda magas értéket mutatott ki nála. A részeg vezető maga mondta el a rendőröknek, hogy indulás előtt nem sokkal fél liter vodkát öntött magába, ami óriási mennyiség.

A hivatalos eljárás is igazolta az ittasságát, de ami ez követően történt, az is bizonyította, hogy a rendőrök életeket menthettek azzal, hogy lekapcsolták a férfit. A részeg vezető ugyanis az intézkedés alatt leült az autója mellé, eldőlt, majd elaludt. Az egyenruhások nem tudták felkelteni, így azonnal mentőt hívtak hozzá, végül kórházba is szállították. A többszörös szabálysértés után a férfi több hónapig nem ülhet majd volán mögé, bár ezek után talán jobb lenne, ha örökre bevonnák a jogosítványát.

(Címlapképünk illusztráció)