Átfogó modellfrissítést kapott a Ford Puma, amely megkapta a legújabb generációs, felhőalapú SYNC 4 infotainment rendszert, "lebegő" 12 hüvelykes középső képernyővel és 5G kapcsolattal. A személyre szabható digitális műszerfal 12,8 colos.

Az új Puma fejlett vezetéstámogató rendszerei közé tartozik az intelligens adaptív sebességtartó automatika, amely a kamerák és radarok mellett GPS technológiát is használ, az opciós listán továbbá szerepel a 360 fokos kamerarendszer is, valamint a Dinamikus Mátrix LED technológia Prediktív Dinamikus Kanyarvilágítás is.

Ami a praktikumot illeti, a MegaBox-szal további 80 liternyi tárolóhellyel bővül a Puma csomagtere, a padlóba integrált rész lehetővé teszi, hogy akár 115 centi magasságú tárgyakat is szállítsanak az amúgy 456 literes hasznos csomagtartóval bíró, 4,2 méteres autóban.

A Ford romániai gyárában készülő Puma a Ford 1,0 literes, 155 lóerős EcoBoost mild hybrid motorját kapja, az ST Powershift modell sportosabb futóművel, hétfokozatú automata váltóval és 170 lóerős csúcsteljesítménnyel bír. A márka ezek mellett bejelentette továbbá a modell elektromos változatát is, mely a Gen-E nevet viseli majd.